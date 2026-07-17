Gasly, che botto: incidente nelle Libere a Spa

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Gasly, incidente nelle Libere 2 a Spa: Alpine distrutta, pilota ok. FOTO e VIDEO

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Pierre Gasly è stato protagonista di uno spettacolare incidente nel corso delle Libere 2 del GP del Belgio: il francese è uscito di pista all'approccio di Stavelot, ha urtato le barriere che gli hanno staccato l'alettone posteriore e lo hanno mandato in testacoda. Alpine semidistrutta, pilota ok. Guarda le foto e il video con la ricostruzione dell'incidente. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

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