Gasly, che botto: incidente nelle Libere a Spa

Pierre Gasly è stato protagonista di uno spettacolare incidente nel corso delle Libere 2 del GP del Belgio: il francese è uscito di pista all'approccio di Stavelot, ha urtato le barriere che gli hanno staccato l'alettone posteriore e lo hanno mandato in testacoda. Alpine semidistrutta, pilota ok. Guarda le foto e il video con la ricostruzione dell'incidente. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW



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