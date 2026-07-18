Si chiude con un incidente di Hamilton la terza sessione di prove libere a Spa. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua vettura nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Gasly. Danni alla parte posteriore della SF-26 (ala e gomma posteriore destra divelta, s'ipotizza anche la sostituzione del cambio) e corsa contro il tempo per metterlo in pista nelle qualifiche. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP BELGIO: LA CRONACA DELLE TERZE LIBERE