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F1, incidente Hamilton: corsa contro il tempo per le qualifiche del GP Belgio

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Si chiude con un incidente di Hamilton la terza sessione di prove libere a Spa. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua vettura nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Gasly. Danni alla parte posteriore della SF-26 (ala e gomma posteriore destra divelta, s'ipotizza anche la sostituzione del cambio) e corsa contro il tempo per metterlo in pista nelle qualifiche. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTEF1, GP BELGIO: LA CRONACA DELLE TERZE LIBERE

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