F1, incidente Hamilton: corsa contro il tempo per le qualifiche del GP Belgio
Si chiude con un incidente di Hamilton la terza sessione di prove libere a Spa. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua vettura nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Gasly. Danni alla parte posteriore della SF-26 (ala e gomma posteriore destra divelta, s'ipotizza anche la sostituzione del cambio) e corsa contro il tempo per metterlo in pista nelle qualifiche. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP BELGIO: LA CRONACA DELLE TERZE LIBERE
- Conclusione amara però per l'inglese, che è finito fuori pista nella ghiaia, riuscendo a mantenere il controllo della vettura ma danneggiando parte posteriore della sua SF-26, danneggiando ala e gomma posteriore destra. Sarà una corsa contro il tempo, ai box, per rimettere a nuovo la monoposto, per la quale si ipotizza anche la sostituzione del cambio.