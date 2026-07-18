F1, oggi terze libere del GP Belgio: tutti i risultati e i tempi a Spa
Dopo le FP2, Kimi Antonelli fa sua anche la terza e ultima sessione di prove libere in Belgio davanti a Lando Norris e Max Verstappen. Russell 4° davanti alle Ferrari di Hamilton (a muro nel finale) e Leclerc. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- 1:45.990
- 1:46.129
- 1:46.138
- 1:46.357
- 1:46.382
- 1:46.750
- 1:46.785
- 1:46.924
- 1:47.049
- 1:47.096
- 1:47.176
- 1:47.690
- 1:47.904
- 1:47.920
- 1:47.949
- 1:47.990
- 1:48.644
- 1:48.692
- 1:48.730
- 1:48.990
- 1:50.155
- 1:50.631