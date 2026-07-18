Dopo le FP2, Kimi Antonelli fa sua anche la terza e ultima sessione di prove libere in Belgio davanti a Lando Norris e Max Verstappen. Russell 4° davanti alle Ferrari di Hamilton (a muro nel finale) e Leclerc. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE