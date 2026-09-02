Kimi Antonelli correrà il GP di Monza in testa alla classifica piloti. Per trovare un altro pilota italiano che ha gareggiato nel 'Tempio della velocità' da leader del campionato bisogna tornare indietro di ben 73 anni, quando nel 1953 Alberto Ascari arrivò in Italia già campione. Dallo sport alla politica, passando per il cinema e la musica: scopriamo com'è cambiato il mondo da allora. La Formula 1 è a Monza dal 4 al 6 settembre, LIVE su Sky e in streaming su NOW

FERRARI A MILANO, 'DRIVE TO MONZA' LIVE SU SKY