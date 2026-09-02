Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, un italiano arriva a Monza da leader del Mondiale dopo 73 anni: com'era il mondo

com'era il mondo fotogallery
18 foto

Kimi Antonelli correrà il GP di Monza in testa alla classifica piloti. Per trovare un altro pilota italiano che ha gareggiato nel 'Tempio della velocità' da leader del campionato bisogna tornare indietro di ben 73 anni, quando nel 1953 Alberto Ascari arrivò in Italia già campione. Dallo sport alla politica, passando per il cinema e la musica: scopriamo com'è cambiato il mondo da allora. La Formula 1 è a Monza dal 4 al 6 settembre, LIVE su Sky e in streaming su NOW

FERRARI A MILANO, 'DRIVE TO MONZA' LIVE SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Svelata la livrea per Monza: omaggio a Schumacher

ferrari

La Ferrari ha svelato la livrea che scenderà in pista nel GP di Monza: si tratta di un omaggio a...

8 foto

I piloti che hanno vinto più volte il GP d'Italia

CLASSIFICA

Michael Schumacher e Lewis Hamilton comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5...

11 foto

Da Ascari a Leclerc: le vittorie Ferrari a Monza

Formula 1

Domenica si corre il GP più atteso e amato dagli italiani. Qui la Rossa si è imposta in 20...

21 foto

Finalmente Monza: tutto sul tempio della velocità

CIRCUITO

Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari,...

26 foto
FOTO da monzanet.it

Febbre Monza, arriva il GP Italia: domenica su Sky

IL CALENDARIO

La F1 si sposta a Monza: evento dal 4 al 6 settembre live su Sky e in streaming su NOW. Intanto,...

33 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Wolff: "Kimi partirà dal fondo della griglia"

    GP MONZA

    Nella settimana del Gp di Monza, il team principal Mercedes Toto Wolff ha anticipato che alla...

    Il nuovo gioiello di Hamilton: una F40 del 1991

    Formula 1

    Il sogno d'infanzia di Lewis Hamilton è diventato realtà: il sette volte campione di F1 ha...

    F1 a Monza: statistiche e curiosità sulla gara

    gp d'italia

    La Formula 1 è pronta a scendere in pista a Monza per il GP d'Italia, dal 4 al 6 settembre...