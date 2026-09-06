Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, Antonelli vince a Monza: le reazioni social di Sinner, Verstappen e non solo

LE REAZIONI fotogallery
8 foto

Un'impresa storica che ha infiammato lo sport italiano e internazionale. La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli a Monza ha scatenato un'ondata di affetto e congratulazioni sui social network. Dai messaggi d'elogio del campione di tennis Jannik Sinner ai complimenti del collega di Formula 1 Max Verstappen, passando per i tributi di tanti altri sportivi. Qui le storie e i commenti più belli dedicati al giovane talento italiano nel giorno del suo trionfo al GP Italia

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Pazzi di Kimi, i messaggi da Sinner a Verstappen

LE REAZIONI

Un'impresa storica che ha infiammato lo sport italiano e internazionale. La straordinaria...

8 foto

Kimi sfata il tabù GP di casa: tutti i risultati

casa dolce casa

Kimi Antonelli vince a Monza partendo dal fondo dello schieramento. E' il primo pilota a...

13 foto

Kimi da 110 e lode: le PAGELLE del GP Monza

di leo turrini

Antonelli è un dono della Provvidenza per chiunque abbia nel cuore la passione per la velocità su...

22 foto

Kimi a +66 su Russell: classifiche del Mondiale

MONDIALE 2026

Uno straordinario Kimi Antonelli rimonta dalla penultima posizione in griglia, vince a Monza e...

24 foto

Le classifiche del Mondiale di F1

LA STAGIONE

Kimi Antonelli vince a Monza e aumenta il distacco su Russell nel Mondiale: ora l'azzurro è a +66...

24 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Ricorso Audi: ripartenza Tsunoda sotto accusa

    UFFICIALE

    Ricorso Audi per la mancata la penalità a Tsunoda a seguito della posizione errata in griglia al...

    Emozione Kimi, all'arrivo sulle note di 'Volare'

    gp italia

    Il Parco Chiuso di Monza si trasforma in un palcoscenico da brividi. Subito dopo aver tagliato...

    Kimi, un capolavoro fatto su una macchina speciale

    Carlo Vanzini