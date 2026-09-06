F1, Antonelli vince a Monza: le reazioni social di Sinner, Verstappen e non solo
Un'impresa storica che ha infiammato lo sport italiano e internazionale. La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli a Monza ha scatenato un'ondata di affetto e congratulazioni sui social network. Dai messaggi d'elogio del campione di tennis Jannik Sinner ai complimenti del collega di Formula 1 Max Verstappen, passando per i tributi di tanti altri sportivi. Qui le storie e i commenti più belli dedicati al giovane talento italiano nel giorno del suo trionfo al GP Italia
- L'Autodromo di Monza esplode d'entusiasmo per la prima indimenticabile vittoria di Kimi Antonelli, e l'eco del suo trionfo fa immediatamente il giro del mondo. Dalle stelle della F1 come Max Verstappen ai protagonisti del tennis mondiale come Jannik Sinner, passando per rappresentanti dello sport italiano e internazionale. E anche tifosi e colleghi si sono uniti in un unico grande applauso virtuale.
- Dalla storia IG di Jannik Sinner. NElla foto, oltre a Kimi e al tennista azzurro, anche Marco Bezzecchi e Laura Pausini
- Tra i primi commenti postati, ovviamente quelli con i complimenti del suo team Mercedes
- Il messaggio dall'acount ufficiale della Formula 1
- Valgono doppio i complimenti del compagno di squadra George Russell (Mercedes), in lotta con Kimi fino alla fine a Monza e anche nella corsa al titolo
- Max Verstappen (Red Bull): "Congratulazioni per la tua vittoria a casa, è sempre speciale"
- Lando Norris (McLaren) in italiano rende omaggio al trionfo di Kimi
- Nico Rosberg, ex pilota e campione del mondo. Oggi commentatore per Sky