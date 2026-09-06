Un'impresa storica che ha infiammato lo sport italiano e internazionale. La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli a Monza ha scatenato un'ondata di affetto e congratulazioni sui social network. Dai messaggi d'elogio del campione di tennis Jannik Sinner ai complimenti del collega di Formula 1 Max Verstappen, passando per i tributi di tanti altri sportivi. Qui le storie e i commenti più belli dedicati al giovane talento italiano nel giorno del suo trionfo al GP Italia

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