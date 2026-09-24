Kimi Antonelli, leader del Mondiale. La 'nuova' McLaren che rilancia l’attacco, la Ferrari in cerca del riscatto. E Russell che, forse, sogna ancora la rimonta. Questi e tanti altri motivi per non perdersi neanche un minuto del weekend di Baku. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW



A cura di Niccolò Severini



F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE