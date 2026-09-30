La Mercedes di Kimi Antonelli 'in verde' per il GP Malesia di F1: il motivo
Il team di Brackley correrà a Sepang con una livrea speciale, sostituendo l'argento con il verde in onore di Petronas, title sponsor della squadra con sede a Kuala Lumpur, a pochi chilometri dal circuito malese. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Rispetto alla 'normale' livrea 2026 (in foto) i colori si invertono perfettamente: dove c'è l'argento, a Sepang ci sarà il verde. La sottile riga sulla fiancata, solitamente verde, sarà invece argento
- Al GP del Giappone, in cui Kimi Antonelli prese il primo posto nel Mondiale, la Mercedes aveva un design diverso dal solito, con un lupo disegnato sull'ala anteriore
- La scelta era stata frutto di una strategia di marketing, rientrando in una campagna promozionale per Y-3, marchio legato ad Adidas, guidato dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto
- Non è la prima volta che Mercedes tributa Petronas con una livrea speciale: era già successo al GP di Singapore 2024 per i 50 anni della società petrolifera. Il circuito di Marina Bay fu scelto per la vicinanza alla Malesia, dato che Sepang non era in calendario
- Ore 6.30: Prove libere 1
- Ore 10: Prove libere 2
- Ore 6.30: Prove libere 3
- Ore 10: Qualifiche
- Ore 9: Gara