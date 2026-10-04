Formula 1, oggi il GP Bahrain: orari tv e ultime news da Sepang
Attesa ormai agli sgoccioli, alle 9 scatta la gara in Malesia dove si recupera il GP del Bahrain non corso ad aprile a causa della guerra tra Iran e Stati Uniti. Dalla pole Verstappen, con lui in prima fila Hamilton. Poi il leader del campionato Antonelli. Qui le ultime news prima del via: griglia, circuito, gomme e meteo. Gara live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen è tornato in pole dopo 15 gare: alle 9 di oggi scatterà davanti a ttuti Sepang, dove si recupera il GP Bahrain. L'olandese in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton pr un nuovo capitolo della sfida tra i due super campioni. Hadjar, terzo dopo il Q3, sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo: sale al terzo posto Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà 7°.
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 9: F1 - Gara
- Ore 11: Paddock Live Post-Gara
- Ore 11.30: Debriefing
- Ore 12: Notebook
- Ore 12.15: Race Anatomy
- Nome circuito: Sepang International Circuit
- Lunghezza del tracciato: 5,543 km
- Curve: 15
- Giri del GP: 56
- Inaugurazione: 1999
- Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:
- C2 (Hard - Banda Bianca)
- C3 (Medium - Banda Gialla)
- C4 (Soft - Banda Rossa)
- Previsioni: clima tropicale estremo. Partenza sotto il sole e afa intensa, con forte rischio di temporale estivo improvviso verso la seconda metà di gara.
- Temperature: aria 26°C min / 33°C max. Asfalto stimato tra 42°C e 45°C alla partenza. Umidità: 78%.
- II Gran Premio del Bahrain di F1 2026 si disputa in Malesia, a quasi 6.000 chilometri di distanza da Sakhir. Causa la crisi geopolitica e il blocco dello Stretto di Hormuz che ha paralizzato la logistica mediorientale: il Circus è tornato sullo storico e amatissimo tracciato di Sepang mantenendo l'intitolazione araba (e tutte le sue caratteristiche, anche nel paddock), per un weekend ‘particolare’ che vede Max Verstappen scattare dalla pole position davanti alle Ferrari di Hamilton.