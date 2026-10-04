Attesa ormai agli sgoccioli, alle 9 scatta la gara in Malesia dove si recupera il GP del Bahrain non corso ad aprile a causa della guerra tra Iran e Stati Uniti. Dalla pole Verstappen, con lui in prima fila Hamilton. Poi il leader del campionato Antonelli. Qui le ultime news prima del via: griglia, circuito, gomme e meteo. Gara live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA