Il Gran Premio di Austin si apre con la notizia delle penalità certe per tre piloti: sia Arvid Lindblad che Gabriel Bortoleto che Franco Colapinto dovranno scontare delle penalizzazioni in griglia nella gara di domenica a causa della sostituzione di alcuni componenti delle proprie power unit. Di seguito, i piloti penalizzati, quante posizioni di penalità dovranno scontare e i pezzi sostituiti. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, I PILOTI IN PENALITA' AD AUSTIN. VIDEO