GP Austin, tre i piloti già sicuri di una penalità ad Austin: i motivi
Il Gran Premio di Austin si apre con la notizia delle penalità certe per tre piloti: sia Arvid Lindblad che Gabriel Bortoleto che Franco Colapinto dovranno scontare delle penalizzazioni in griglia nella gara di domenica a causa della sostituzione di alcuni componenti delle proprie power unit. Di seguito, i piloti penalizzati, quante posizioni di penalità dovranno scontare e i pezzi sostituiti. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- 20 posizioni per l'utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina (massimo tre a stagione per entrambi i componenti, da regolamento).
- Trattandosi del primo superamento del limite, sono previste dieci posizioni di penalità per ogni componente cambiato.
- 10 posizioni per l'uso della quarta centralina (massimo 3 per stagione, da regolamento).
- Trattandosi del primo superamento del limite, sono previste dieci posizioni di penalità per ogni componente cambiato.
- 5 posizioni di penalità per l'utilizzo del sesto motore endotermico (massimo 4 per stagione, da regolamento).
- Trattandosi del secondo superamento del limite, sono previste cinque posizioni di penalità per ogni componente cambiato.