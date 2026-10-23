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GP Austin, tre i piloti già sicuri di una penalità ad Austin: i motivi

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Il Gran Premio di Austin si apre con la notizia delle penalità certe per tre piloti: sia Arvid Lindblad che Gabriel Bortoleto che Franco Colapinto dovranno scontare delle penalizzazioni in griglia nella gara di domenica a causa della sostituzione di alcuni componenti delle proprie power unit. Di seguito, i piloti penalizzati, quante posizioni di penalità dovranno scontare e i pezzi sostituiti. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, I PILOTI IN PENALITA' AD AUSTIN. VIDEO

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