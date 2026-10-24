F1, GP USA: i piloti eliminati nelle qualifiche ad Austin
È tempo di qualifiche ad Austin per la Formula 1. Dopo il Q1, eliminate le due Cadillac e le due Williams, oltre a Stroll e a Esteban Ocon, a 3 decimi da Fernando Alonso, l'ultimo a salvarsi dal primo taglio delle qualifiche. Il GP domenica alle 21 live su Sky e in streaming su NOW
- OCON (Haas) - 17° - 1:36.531
- STROLL (Aston Martin) - 18° - 1:36.677
- SAINZ (Williams) - 19°- 1:36.770
- ALBON (Williams) - 20° - 1:36.967
- PEREZ (Cadillac) - 21° - 1:37.900
- BOTTAS (Cadillac) - 22° - 1:38.065