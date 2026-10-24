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F1, GP USA: i piloti eliminati nelle qualifiche ad Austin

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È tempo di qualifiche ad Austin per la Formula 1. Dopo il Q1, eliminate le due Cadillac e le due Williams, oltre a Stroll e a Esteban Ocon, a 3 decimi da Fernando Alonso, l'ultimo a salvarsi dal primo taglio delle qualifiche. Il GP domenica alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

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