È tempo di qualifiche ad Austin per la Formula 1. Dopo il Q1, eliminate le due Cadillac e le due Williams, oltre a Stroll e a Esteban Ocon, a 3 decimi da Fernando Alonso, l'ultimo a salvarsi dal primo taglio delle qualifiche. Il GP domenica alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE