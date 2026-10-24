'Harry Potter' fa un'altra magia: Kimi Antonelli si prende la pole position ad Austin e merita il massimo dei voti, 10. Lo segue Max Verstappen, 8 per lui: Russell prende 6, Leclerc 7 e Hamilton 6,5. Hadjar merita 7,5. Tutti i voti del sabato in Texas. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini