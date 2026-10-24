F1, le pagelle delle qualifiche del GP Usa ad Austin di Leo Turrini
'Harry Potter' fa un'altra magia: Kimi Antonelli si prende la pole position ad Austin e merita il massimo dei voti, 10. Lo segue Max Verstappen, 8 per lui: Russell prende 6, Leclerc 7 e Hamilton 6,5. Hadjar merita 7,5. Tutti i voti del sabato in Texas. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Facciamo che Harry Potter la pressione della vigilia di quello che potrebbe essere un momento storico, beh, proprio non la sente! Si prende un’altra pole position e adesso può scattare il conto alla rovescia. Se il titolo non arriva in Texas, ci sarà da aspettare poco per dedicarsi a festeggiamenti che in Italia aspettiamo dal 1953, dall’ultima impresa iridata di Ciccio Ascari.
- La sua orchestra suona sempre la stessa musica. Cioè va più piano di Antonelli. E si vede.
- E li’. Pronto ad andare a caccia della terza vittoria consecutiva. Può farcela.
- Un’altra conferma: tra tutti i compagni che super Max ha avuto il Red Bull, lui è decisamente il più consistente.
- È la solita Ferrari: quando si tratta di andare a prendersi la pole le certezze svaniscono. Ma non è colpa sua.
- Non troppo lontano da Carletto, ma comunque dietro.
- Del duo Papaya e’ il migliore.
- Prende paga dal compagno di squadra.
- Gestisce la situazione pensando alla penalità da scontare in griglia. Bravo comunque.
- Si adatta alle esigenze della scuderia di Faenza.
- Si è già sparsa la voce che voglia andare dal Texas in Messico in sella alla sua bici gravel. Magari va più veloce che in pista.
- Ad Austin in teoria la Cadillac corre in casa. Lui mica se ne è accorto.
- A scanso di equivoci, comunque più lento del collega di lavoro spagnolo.
- Non è solo un driver, ma persino un…estintore, vista la prontezza verbale con la quale reagisce ad un fiammata sul retro della sua Aston Martin.
- Sogna l’ingresso in Q3 ma alla fine si sveglia tutto sudato.
- Resta dietro il vecchiaccio tedesco che condivide con lui i limiti della Binotta.
- Non ce la a vincere il duello con il compagno di squadra.
- Sta davanti al Gaucho ma la Top ten resta un miraggio.
- Gli cancellano pure il tempo migliore ma con questa Haas i miracoli sono impossibili.
- Prossimo alla disoccupazione, guida pensando alla cassa integrazione.
- Un caballero triste, prigioniero di un passato che forse non tornerà.
- Ormai sembra rassegnato alla miserabile condizione della Williams.