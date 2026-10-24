Dopo i due primi posti di Charles Leclerc nelle prove libere del venerdì, il sabato di Austin si apre con un'altra Ferrari davanti a tutti. Lewis Hamilton, infatti, è il più veloce di tutti nella terza sessione di prove libere. Dietro all'inglese Verstappen e Leclerc, seguiti dalle Mercedes di Russell e Antonelli. Le qualifiche scattano alle 23. Il weekend della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTIN, LA CRONACA DELLE TERZE LIBERE