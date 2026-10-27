Wolff: "Mercedes ha investito 10 milioni su Kimi. E pensavano che non fosse da F1..."

Nel prossimo weekend Kimi Antonelli può festeggiare in Messico la vittoria del Mondiale. Eppure l'esordio in Mercedes non era stato semplice: "Persone di altre scuderie lo scorso anno dicevano che non avrebbe dovuto essere in Formula Uno. Le sue lacrime a Spa furono lo specchio di un momento difficile", ha raccontato Toto Wolff alla Gazzetta dello Sport. "Ad Austin la sua miglior gara, non mi aspettavo la vittoria" ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO: LE COMBINAZIONI

"Sono orgoglioso del percorso di Antonelli. Il merito però non è solo mio, ma di tutta la squadra e del reparto giovanile che lo ha scoperto quando aveva 11 anni e ha seguito la sua formazione". Toto Wolff conta i giorni che lo separano dalla vittoria del Mondiale Piloti con Kimi Antonelli. Potrebbe arrivare quasi sicuramente nel Gran Premio del prossimo weekend in Messico (gara in programma domenica 1 novembre su Sky Sport alle 21). Nel frattempo il team principal della Mercedes riavvolge il nastro dall'inizio della storia alla Gazzetta dello Sport: "Non è una cosa capitata così, dal niente. Questo talento, quello che vediamo, è il risultato di molti anni di sviluppo, molti anni di sacrifici, di integrazione nella squadra, di collaborazione con gli ingegneri, di dieci o più milioni di euro spesi per lo sviluppo della sua carriera, delle sue capacità, del suo carattere e dell’impegno che ci ha messo insieme al lavoro enorme dei suoi genitori". Leggi anche Messico, così è il "Rodríguez": tutto sul circuito

"Lo scorso anno pianse a Spa. Per lui non è stato facile" Antonelli ha 20 anni e ha esordito in Formula Uno lo scorso anno, appena maggiorenne. Per molti era una scelta azzardata, per alcuni si era già rivelata sbagliata: "Ci sono state molte persone che l’anno scorso, dopo nove gare consecutive in cui Kimi non è andato a punti, dicevano che non avrebbe dovuto essere alla Mercedes. Persone che fanno parte di altre scuderie dicevano che non avrebbe nemmeno dovuto essere in Formula 1. Per lui non è stato facile. A Spa, dopo l’ennesima gara difficile, ha pianto e le sue lacrime sono state lo specchio di quel momento difficile. Ora però vederlo guidare così rende tutto estremamente soddisfacente. Vedere cosa è in grado di fare e come sta lavorando con la squadra è la nostra vera vittoria". Leggi anche Sinner, la dedica a Kimi dopo Austin: "Fortissimo"