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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Brasile a Interlagos

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La Mercedes conquista per la nona volta nella storia il Campionato Costruttori: decisivi i punti portati da Russell e dal neo campione del mondo Antonelli sotto la pioggia di Interlagos. Verstappen allunga nella corsa al 2° posto del piloti. Ecco tutte le classifiche aggiornate.  Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS

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