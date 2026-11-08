Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Brasile a Interlagos
La Mercedes conquista per la nona volta nella storia il Campionato Costruttori: decisivi i punti portati da Russell e dal neo campione del mondo Antonelli sotto la pioggia di Interlagos. Verstappen allunga nella corsa al 2° posto del piloti. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 652 punti *
- Ferrari 512
- Red Bull 415
- McLaren 398
- RB 112
- Alpine 69
- Haas 31
- Audi 28
- Williams 12
- Aston Martin 7
- Cadillac 0