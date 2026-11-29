Kimi Antonelli vince il GP del Qatar! Decimo successo stagionale per il campione del mondo, davanti all'altra Mercedes di George Russell e ad Oscar Piastri. Ferrari 6^ con Lewis Hamilton e 7^ con Charles Leclerc. Qui risultati, tempi e distacchi della gara a Lusail. Nel prossimo fine settimana ultima gara del Mondiale ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: LA CRONACA DELLA GARA