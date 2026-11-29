F1, oggi il GP Qatar: risultati e tempi a Lusail
Kimi Antonelli vince il GP del Qatar! Decimo successo stagionale per il campione del mondo, davanti all'altra Mercedes di George Russell e ad Oscar Piastri. Ferrari 6^ con Lewis Hamilton e 7^ con Charles Leclerc. Qui risultati, tempi e distacchi della gara a Lusail. Nel prossimo fine settimana ultima gara del Mondiale ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW
- Vincitore
- +31.476
- +33.017
- +34.254
- +39.131
- +57.518
- +58.001
- +59.323
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +1 giro
- +2 giri
- +2 giri
- +3 giri
- Ritirato
- Ritirato
- Ritirato