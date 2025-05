Finalmente in Europa e finalmente in Italia! Settima prova del Mondiale di Formula 1: si fa tappa a Imola. Il GP del Made in Italy è pronto a regalare un'esperienza unica unendo le emozioni del Gran Premio con tutte le attività organizzate con 'Imola Fan City Experience'. Qui le migliori FOTO. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, ANTONELLI: "SONO SCARAMANTICO, MA UN PODIO QUI..."