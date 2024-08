Talento e tanti trofei: tutto su Kimi Antonelli

Il pilota italiano dall’anno prossimo sarà un nuovo pilota Mercedes in Formula 1. Ieri il sui debutto nella categoria regina, terminato dopo 10' con un incidente: avrà tempo per mostare al mondo la sua forza. Scopriamo intanto la sua carriera, i trofei vinti e perché può l’uomo giusto, seppur la giovane età, per sostituire Lewis Hamilton in Mercedes. Il Mondiale è a Monza: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI ANTONELLI UFFICIALE IN MERCEDES DAL 2025