F1 2026, che motore usano le scuderie: la lista team per team
Dalle new entry Audi e Cadillac ai cambi di propulsori per Red Bull, Racing Bulls, Aston Martin e Alpine, tra chi inizia a costruirsi tutto 'in casa' alle solite conferme. Scopri quale motore monterà ogni team per la stagione di F1 2026
- Squadra: Ferrari
- Motore: Ferrari (dal 1950)
- Squadra: McLaren
- Motore: Mercedes (dal 2021)
- Squadra: Mercedes
- Motore: Mercedes (dal 2010)
- Squadra: Red Bull
- Motore: Red Bull Powertrains (dal 2026, prima era Honda)
- Squadra: Williams
- Motore: Mercedes (dal 2014)
- Squadra: Racing Bulls
- Motore: Red Bull Powertrains (dal 2026, prima era Honda)
- Squadra: Aston Martin
- Motore: Honda (dal 2026, prima era Mercedes)
- Squadra: Haas
- Motore: Ferrari (dal 2016)
- Squadra: Audi
- Motore: Audi (dal 2026, prima Sauber usava motori Ferrari)
- Squadra: Alpine
- Motore: Mercedes (dal 2026, prima era Renault)
- Squadra: Cadillac
- Motore: Ferrari (dal 2026)