In quel di Monte-Carlo Kimi Antonelli va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Il pilota italiano non è l'unico dell'attuale griglia a sapere come si vincono più GP di fila. Di seguito tutti i piloti in pista nel 2026 che nella loro carriera hanno conquistato più gare una dietro l'altra. Il GP è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA