F1, i piloti del 2026 che hanno ottenuto più vittorie consecutive
In quel di Monte-Carlo Kimi Antonelli va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Il pilota italiano non è l'unico dell'attuale griglia a sapere come si vincono più GP di fila. Di seguito tutti i piloti in pista nel 2026 che nella loro carriera hanno conquistato più gare una dietro l'altra. Il GP è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- 10 vittorie consecutive (Miami 2023-Italia 2023)
- 5 vittorie consecutive (Italia 2014-Stati Uniti 2014 ed Eifel 2020-Bahrain 2020)
- 4 vittorie consecutive (Spagna 2006-Canada 2006)
- 4 vittorie consecutive* (Cina 2026-Canada 2026)
- 3 vittorie consecutive (Bahrain 2025-Miami 2025)
- 2 vittorie consecutive (Belgio 2019-Italia 2019)
- 2 vittorie consecutive (Austria 2025-Gran Bretagna 2025)