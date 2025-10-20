F1, crisi Piastri: quelli che hanno perso il Mondiale a 5 GP dalla fine (in questo secolo)
È la fase meno brillante della stagione per il leader del campionato, che dopo Austin vede avvicinarsi ulteriormente in classifica sia il compagno di squadra Norris che uno scatenato Verstappen. Il destino è nelle sue mani, ma dopo il weekend d Baku qualcosa è cambiato. Mancano 5 GP e 2 Sprint al termine dei giochi, ma chi sono i ploti che, in questo secolo, allo stesso punto del Mondiale erano in testa e poi hanno perso il titolo?
- Il Mondiale di Formula 1 a 5 gare dal termine è sempre più aperto: guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Per l'australiano della McLaren una fase di appannamento cominciata con il weekend di Baku e proseguita fino ad Austn, dove ha chiuso al 5° posto. E' crisi per l'australiano? Il destino è ancora nelle sue mani, ma 5 GP e 2 Sprint al termine dei giochi, chi sono i ploti che allo stesso punto del campionato erano in testa e poi hanno perso il titolo?
- Hakkinen in testa a 5 GP dalla fne, campionato vinto da Schumacher
- Hamilton in testa a 5 GP dalla fine, campionato vinto da Raikkonen
- Webber in testa a 5 GP dalla fne, campionato vinto da Vettel
- Alonso in testa a 5 GP dalla fine, campionato vinto da Vettel