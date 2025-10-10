Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, il primo podio dei piloti con la Ferrari: Hamilton a zero dopo 18 GP

la statistica fotogallery
16 foto

Dopo il GP di Singapore, sono ben 18 le gare in cui Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare il suo primo podio con la Ferrari. Raggiunto in testa a questa particolare classifica Didier Pironi, che riuscì a salire sul podio con la Rossa alla sua 19^ gara. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE

ALTRE FOTOGALLERY

Hamilton, nessun podio con Ferrari dopo 18 GP

la statistica

Dopo il GP di Singapore, sono ben 18 le gare in cui Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare...

16 foto

La F1 va in Texas, GP il 19 ottobre: il calendario

LA STAGIONE

Dopo la gara a Singapore, la Formula 1 farà tappa ad Austin per il 19esimo GP della stagione...

28 foto

Austin, così è il circuito: come si affronta

IL CIRCUITO

Il Mondiale fa tappa in Texas dal 17 al 19 ottobre: scendiamo in pista per capire come si...

10 foto

F1, la quarta in Texas: tutte le Sprint 2025

LE DATE

Sei gare sui 100 Km anche nella stagione 2025  di Formula 1. Non ci sono state modifiche al...

7 foto

McLaren, la festa Papaya per il decimo Costruttori

Formula 1

L'attesa e poi la gioia che esplode. Il team di Woking celebra il decimo titolo Costruttori della...

21 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...