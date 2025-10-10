Dopo il GP di Singapore, sono ben 18 le gare in cui Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare il suo primo podio con la Ferrari. Raggiunto in testa a questa particolare classifica Didier Pironi, che riuscì a salire sul podio con la Rossa alla sua 19^ gara. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

