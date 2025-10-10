F1, il primo podio dei piloti con la Ferrari: Hamilton a zero dopo 18 GP
Dopo il GP di Singapore, sono ben 18 le gare in cui Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare il suo primo podio con la Ferrari. Raggiunto in testa a questa particolare classifica Didier Pironi, che riuscì a salire sul podio con la Rossa alla sua 19^ gara. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- GP senza podi con Ferrari: 18
- GP senza podi con Ferrari: 18*
- GP senza podi con Ferrari: 13
- GP senza podi con Ferrari: 11
- GP senza podi con Ferrari: 5
- GP senza podi con Ferrari: 4
- GP senza podi con Ferrari: 4
- GP senza podi con Ferrari: 4
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3
- GP senza podi con Ferrari: 3