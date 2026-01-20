Il Mondiale della rivoluzione e delle nuove regole si avvicina rapidamente (il via l'8 marzo a Melbourne, live su Sky) e alcunie squadre hanno già svelato livree e mandato in pista le loro monoposto. Stasera, a Berlino, la presentazione dell'Audi Revolut F1 Team, che prende il posto di Sauber in griglia. Per la casa tedesca inizia una nuova era nel motorsport con la voglia concreta di non essere solo una comparsa. Il via dell'evento alle 19 e lo potrete seguire qui in tempo reale con la cronaca testuale e lo streaming nel player in evidenza.