F1 2026, presentazione Audi di Bortoleto e Hulkengebr in live streaming
Audi pronta a scrivere una nuova pagina della storia del motorsport con il debutto in Formula 1 del proprio team ufficiale. Stasera, a Berlino, verrà svelata la livrea ufficiale della monoposto che correrà nel Mondiale 2026 con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto alla guida. Qui la diretta streaming dalle 19 per vivere insieme un altro passo verso la nuova stagione e la nuova era di questo sport. Il Mondiale scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW
Dalle 19 il LIVE STREAMING della presentazione Audi
Una nuova era nella F1 e una nuova era per Audi nel motorsport
Il Mondiale della rivoluzione e delle nuove regole si avvicina rapidamente (il via l'8 marzo a Melbourne, live su Sky) e alcunie squadre hanno già svelato livree e mandato in pista le loro monoposto. Stasera, a Berlino, la presentazione dell'Audi Revolut F1 Team, che prende il posto di Sauber in griglia. Per la casa tedesca inizia una nuova era nel motorsport con la voglia concreta di non essere solo una comparsa. Il via dell'evento alle 19 e lo potrete seguire qui in tempo reale con la cronaca testuale e lo streaming nel player in evidenza.
Hulkenberg con Bortoleto: la coppia di piloti Audi per il 2026
In attesa che stasera Audi sveli la prima monoposto della sua avventura in Formula 1, ripercorriamo la carriera dei suoi due piloti titolari, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. I PROFILI
Sai tutto su Hulkenberg e Bortoleto? Il 'ripasso' sui piloti Audi aspettando la presentazione
Perché in F1 sarà il Mondiale della rivoluzione: la GUIDA definitiva
Il 2026 rappresenta un momento cruciale per la Formula 1, che vedrà sia il telaio che le power unit aggiornate, nel più grande cambiamento regolamentare nella storia dello sport. Queste modifiche rivoluzioneranno l’ordine in pista e creeranno nuova emozione, garantendo gare spettacolari. REGOLE E LESSICO
Telaio monoposto: vetture più agili e reattive
Monoposto più piccole e più leggere: passo ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito di 30 kg (a 768 kg), tutto progettato per rendere le vetture più agili e reattive.
Aerodinamica, carico ridotto e...
- Ridotto carico aerodinamico: carico aerodinamico complessivo ridotto del circa 15–30% grazie alla rimozione dei tunnel del fondo ad effetto suolo.
- Resistenza aerodinamica ridotta: resistenza aerodinamica complessiva ridotta del 55% per favorire gare più ravvicinate.
- Aerodinamica attiva: ali anteriori e posteriori mobili sostituiscono il Drag Reduction System (DRS) per configurazioni ad alto e basso carico aerodinamico, offrendo maggiore aderenza e velocità dove i piloti ne necessitano maggiormente.
Le gomme
Ruote da 18 pollici confermate, ma pneumatici anteriori più stretti di 25 mm e posteriori di 30 mm, riducendo la resistenza aerodinamica e minimizzando il peso.
Power Unit
- Ripartizione 50/50: passaggio a una potenza bilanciata tra 50% di combustione interna (ICE) e 50% elettrica.
- Ibrido semplificato: eliminazione della MGU-H; potenza della MGU-K aumentata significativamente (da 120 kW a 350 kW) per migliorare sorpassi e velocità nei rettilinei.
- Carburante sostenibile: le vetture utilizzeranno carburanti avanzati sostenibili senza compromettere le prestazioni.
Per il pilota una responsabilità ancora maggiore
Con questa nuova generazione di vetture, i piloti avranno più potere che mai nelle proprie mani. Prendere decisioni critiche su distribuzione, rigenerazione e conservazione dell’energia attribuisce loro una responsabilità ancora maggiore. Capire come gestiranno e utilizzeranno questi nuovi elementi tattici sarà fondamentale nell’assicurare il massimo apprezzamento delle loro abilità e arte nel gareggiare.
La nuova terminologia: overtake mode (modalità sorpasso)
Funzione: consente ai piloti entro un secondo dalla vettura che li precede di utilizzare potenza extra per tentare il sorpasso. Sostituisce il DRS e aiuta nei sorpassi in pista, diventando uno strumento strategico utilizzabile tutto in una volta o distribuito lungo un giro.
Boost Mode (modalità boost)
Funzione: questo è lo strumento azionato dal pilota di distribuzione dell’energia dall’Energy Recovery System (ERS), per essere usato in attacco o difesa a seconda della posizione in pista. Fornisce al pilota la massima potenza dal motore e dalla batteria con la pressione di un pulsante, indipendentemente da dove sia in pista.
Recharge (ricarica)
Funzione: i piloti possono ricaricare la loro batteria con energia recuperata in frenata, al rilascio dell’acceleratore a fine rettilineo e persino in curve dove solo parte della potenza viene utilizzata.
Active Aero (aerodinamica attiva)
Funzione: angoli regolabili dinamicamente degli elementi dell’ala anteriore e posteriore in specifiche sezioni ad alta velocità, con modalità "Curva" e "Rettilineo". Permette adattabilità strategica e massimizza il pieno uso della potenza della vettura attraverso maggiore aderenza alla pista.
Tutto il Mondiale sarà come sempre in diretta su Sky!
Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le novità, a cominciare dai primi test anticipati al mese di gennaio (complessivamente le sessioni di test saranno 3): si parte in Australia a inizio marzo. Qui DATE e ORARI di tutti i 24 Gran Premi e di tutte le sessioni. E sarà tutto LIVE su Sky
F1, il calendario del Mondiale 2026
Tutto su Mattia Binotto, capo progetto Audi
In attesa di scoprire la prima monoposto Audi F1, che verrà svelata tra poche ore a Berlino, ripercorriamo la carriera di Mattia Binotto, ex ingegnere e team principal Ferrari che ha scelto il team tedesco per iniziare la sua nuova avventura nel Circus. LA SUA STORIA E LA SUA CARRIERA IN F1
Binotto, dalla Ferrari all'Audi: la sua storia in Formula 1
Le date delle presentazioni di team, livree e monoposto 2026
Red Bull, Racing Bulls e Haas hanno alzato il sipario sulla stagione 2026 con la presentazione delle nuove livree. Questa sera l'Audi, mentre il 22 la Mercedes di Antonelli e il 23 la nuova Ferrari. McLaren svelerà la vettura 2026 al Bahrain International Circuit, lunedì 9 febbraio. Di seguito il CALENDARIO completo
Il 22 gennaio la Mercedes di Kimi: il CALENDARIO delle presentazioni in F1
Audi e la presentazione della concept livery
Il marchio tedesco, pronto a entrare nella massima categoria del motorsport dopo l'acquisizione di Sauber, è scattata in pole e svelato lo scorso novembre la livrea Audi R26 Concept in attesa della vera livrea che conosceremo stasera e della vera monoposto che vedremo in pista nei test pre campionato.
Audi R26 Concept, svelata la prima livrea del Mondiale 2026. FOTO e VIDEO
L'accensione del motore Audi per il Mondiale 2026
In un breve video pubblicato sui social, Audi ha svelato l'8 gennaio il sound del motore della nuova vettura 2026. Per il team tedesco sarà l'anno del debutto in Formula 1 (prenderà infatti il posto di Sauber), con la monoposto che sarà presentata a Berlino il prossimo 20 gennaio. Jonathan Wheatley sarà il team principal, mentre i piloti sono Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Presente anche Mattia Binotto, capo progetto.
L'Audi R26 è già scesa in pista lo scorso 9 gennaio
L'Audi è stata la prima monoposto del 2026 a scendere in pista: come riportato da 'Auto Motor und Sport' la scuderia tedesca, al debutto assoluto la prossima stagione, ha girato a Barcellona per il primo collaudo in vista del Mondiale. In pista i due piloti titolari, Hulkenberg e Bortoleto.
Audi, primi giri con monoposto 2026 a Barcellona
Binotto: "Cultura della precisione e ambizione"
Mattia Binotto, capo del progetto Audi F1: "La squadra sta prendendo forma, guidata da una cultura della precisione e da un’ambizione incessante. Il lancio di Berlino sarà il primo momento in cui ci presenteremo uniti come collettivo e inviteremo la nostra fanbase globale a unirsi a noi in vista del debutto nel 2026".