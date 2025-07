Con il contatto tra Max Verstappen e Kimi Antonelli nell'ultimo GP in Austria, la Mercedes si conferma il team con cui l'olandese ha avuto più incidenti nel corso della sua carriera in Formula 1. E pensare che Max potrebbe anche decidere di firmare con la scuderia di Brackley per la prossima stagione. Qui tutti gli incidenti che hanno visto protagonista super Max. La F1 è a Silverstone: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

