Parte settimo oggi a Spielberg, ma mai sottovalutare Verstappen. C'è un solo precedente qui di vittoria da questa posizione, ma l'Austria può diventare il primo circuito in cui l'olandese vincerebbe 6 volte e, di conseguenza, salirebbe sul podio 9 volte. Qui gli ultimi dieci suoi risultati quando è scattato da questa posizione o da una peggiore. Il GP alle 15 live su Sky e in streaming su NOW