McLaren fa (ancora) la storia: con la vittoria a Spa sono 10 i successi nelle prime 13 gare, confermando come la MCL39 sia tra le vetture più competitive mai viste in F1. In Ungheria l'obiettivo è l'undicesimo sigillo, pareggiando quanto fatto dalla Ferrari nel 2002 e dalla Mercedes nel 2020. Di seguito le statistiche dI Michele Merlino, con anche un dato che fa sperare i Papaya: ogni squadra entrata in questa speciale classifica alla fine dell'anno ha vinto il Mondiale

F1, GP UNGHERIA: ULTIME NEWS