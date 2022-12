Andrea Stella è appena stato ufficializzato come nuovo team principal della McLaren, al posto di Andreas Seidl che sarà nuovo CEO di Alfa, ancora senza sostituto dopo la partenza di Vasseur in direzione Ferrari. Intanto, è cambio al vertice anche nella Williams. E la Mercedes scherza pubblicando una foto di Wolff: "Noi non abbiamo nessun annuncio da fare, perciò ecco una foto del boss"