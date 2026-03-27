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GP Giappone
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Prove Libere 2
  1. 1.O. Piastri
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.G. Russell
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Formula 1, GP Giappone: a Piastri le prove libere di Suzuka. Antonelli 2°, Leclerc 5°

Oscar Piastri firma la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto qualche problema sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Verstappen chiude decimo. Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

in evidenza

STANOTTE SU SKY: TERZE LIBERE LIVE ALLE 3.30, QUALIFICHE ALLE 7

Gli HIGHLIGHTS delle prove libere a Suzuka

LAMPO DI PIASTRI, MERCEDES DECOLLA SUL PASSO GARA. FERRARI...

Oscar Piastri su McLaren centra la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere in Giappone. Il pilota australiano chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto qualche problema sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Verstappen chiude decimo. Frecce d'Argento super nel passo gara, altalenante la McLaren che però regge assieme alla Ferrari di Leclerc. Fatica Hamilton

Classifica e tempi delle seconde libere in Giappone

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bandiera a scacchi!

PIASTRI IL PIU' VELOCE DELLE SECONDE LIBERE IN 1:30.133

  • 2° Antonelli
  • 3° Russell
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Passo gara Mercedes davvero rilevante, poi sono McLaren e Ferrari a giocarsela per tallonare le W17.

Va largo Verstappen alla Spoon: decimo posto in queste FP2 per l'olandese della Red Bull

Al termine della sessione non perdere sul canale 207...

  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show

Quarto posto per Norris con un tempo di 1.30.649, mezzo secondo più lento del suo compagno di squadra e leader della sessione Piastri

L'Audi riesce a mettere nuovamente in pista Bortoleto: per lui gli ultimi 8' a disposizone

Verstappen chiude la top 10 con la sua Red Bull, sessione meno bruillante della precedente per il pilota olandese

Si entra in 'modalità passo gara'. A questo punto la classifica delle FP2 dovrebbe essere congelata

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La temperatura della pista è scesa di oltre 10 gradi, arrivando a 25° C.

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FIA - No further action per Albon e Perez

Alza il piede Leclerc nel settore centrale

Si rilancia Leclerc, che però non si migliora nel primo settore. Charles quarto, quinto Hamilton

Norris monta ancora le gomme medie e si piazza sesto, a 1,297 secondi dal miglior tempo del suo compagno di squadra con le gomme morbide. Poco fa un lungo di Lando

Tante correzioni per i due piloti della Ferrari

23' al termine delle seconde libere del GP Giappone

Simulazione gara per Piastri: gomma media per la sua McLaren

Traffico infernale per Leclerc, chiude il suo ultimo passaggio in 31.1: è sempre quarto

Sui cavalletti l'Audi di Bortoleto

Norris sembra in grado di tornare in pista, ma sessione molto complicata per lui

Racing Bulls, problema alla trasmissione per la monoposto di Lindblad: sessione finita

Richiamato ai box Norris: una delle due pance del cofano motore smontata

Antonelli chiude alle spelle di Piastri: secondo in 1:30.225

Pronto ad andare in pista Norris: problema idraulico risolto per la McLaren, la sua sessione comincia ora

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40' al termine delle seconde libere del GP del Giappone

Fase ci calma in pista: pochi piloti in azione

In pista anche Alonso, da poco diventato papà. Non ha girato nelle FP1, lasciando il posto a Crawford

Vai forte, papà! Alonso e gli altri padri nella griglia del Mondiale di F1

Vai forte, papà! Alonso e gli altri padri nella griglia del Mondiale di F1

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Si mette davanti a tutti Leclerc, la sua Ferrari ha girato in 1:31.019

Ferrari: quarto Hamilton e quinto Leclerc

Piastri si mette a dettare il passo con il tempo di 1:31.067

Norris sembra pronto a scendere in pista, ultimo colloqui con i meccanici McLaren

Riparte la Williams di Albon

bandiera gialla!

FERMO ALBON ALL'INTERNO DI CURVA 1

Antonelli scatta al comando con la sua W17: 1:31.174

Antonelli terzo, Hamilton quarto

Piastri precede Russell: al comando delle FP2 in 1:31.495

Mara Sangiorgio, box McLaren: "L'affidabilità continua ad essere un problema in casa Papaya, portato un nuovo fondo e meccanici al lavoro per terminare l'assemblaggio dopo un problema idraulico"

Hadjar al comando con la Red Bull in 1:32.625

Qualche rischio tra Gasly e Albon all'uscita della pit-lane: non ci dovrebbe essere unsafe release. La Williams si scusa comunque con il pilota francese

Qualche esitazione di Hamilton e Lindblad alla Spoon

si parte!

VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

McLaren di Norris sui cavalletti e completamente smontata al momento...

Amici di Sky, appassionati di F1, . Stiamo per seguire insieme le seconde libere del GP Giappone: in tv la diretta è come sempre su Sky Sport F1 (canale 207); qui la nostra cronaca testuale giro dopo giro con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi, in pista vi portiamo noi!

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Suzuka Circuit
  • Inaugurazione: 1962
  • Lunghezza: 5,807 chilometri
  • Curve: 18
  • Giri del GP: 53 giri
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IL METEO OGGI. Molto nuvoloso o coperto; possibilità di pioggia bassa: 5-10%

MERCEDES, QUELL'ALA ANOMALA - I problemi della Mercedes con l'ala anteriore in Cina hanno sollevato dubbi e discussioni alla luce di una norma che appare violata per quanto visto a Shanghai. Ma cosa è successo? Qui la ricostruzione, le ipotesi e la posizione della Federazione che non è intervenuta.

Quel movimento anomalo dell'ala Mercedes in Cina: cosa è successo

Quel movimento anomalo dell'ala Mercedes in Cina: cosa è successo

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ALA MERCEDES, LA POSIZIONE DELLA FIA - Nicholas Tombazis, direttore tecnico FIA, ha spiegato a Sky il discusso caso dell'ala anteriore Mercedes vista weekend della F1 in Cina, con il sistema di chiusura dell'ala anteriore in due step e non in uno solo, come voluto dal regolamento tecnico: "Se portassimo tutte le macchine dai commissari per qualche piccolo dettaglio... ". 

Un VIDEO da non perdere per entrare nel vivo del terzo weekend del Mondiale in Giappone. I manga sono parte integrante della cultura nipponica e per l'occasione anche il nostro team di Sky Sport F1 si trasforma in un 'fumetto'. La clip è stata realizzata da Giulio Pacchiana. 

PRIME LIBERE - La Mercedes chiude al comando con Russell la prima sessione di prove libere a Suzuka, secondo il compagno di squadra Antonelli. Terza la McLaren di Norris, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Settimo Verstappen. Si riparte alle 7 con le FP2. CRONACA

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Un GP fa, la vittoria di Antonelli in Cina: guarda gli HIGHLIGHTS

La nostra squadra per raccontarvi tutto sul Mondiale di F1

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

Il resto del programma di oggi live su Sky Sport F1

  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Qualifiche
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)

Notte venerdì 27-sabato 28 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 6.15: Warm Up
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Qualifiche
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 28-domenica 29 marzo

  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 - Gara
  • Ore 9: Paddock Live
  • Ore 9.30: Debriefing
  • Ore 10: Notebook
  • Ore 10.15: Race Anatomy
  • Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 18: F1 - Gara (replica)