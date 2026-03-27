Oscar Piastri firma la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto qualche problema sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Verstappen chiude decimo. Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW