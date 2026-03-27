HONDA ANOMALA. Proprio in terra casalinga Aston Martin ha bisogno di risposte confortanti dalla sua power unit. Una macchina difficile da guidare in tutto, Alonso in Cina ha dovuto ritirarsi per le vibrazioni insostenibili della vettura. In più Fernando è diventato papà all’alba di questo weekend. Famosa la frase dopo un duello con Schumacher proprio qui a Suzuka: “Sapevo avrebbe mollato alla staccata, ha moglie e figli a casa ad aspettarlo”. Ora uno lo ha anche lui, cambierà il suo stile di guida.