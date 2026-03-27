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- I risultati delle prove libere
- Il movimento anomalo dell'ala Mercedes in Cina
- Ala Mercedes, la posizione della Fia
- Il circuito di Suzuka
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- 1.O. Piastri
- 2.A. Antonelli
- 3.G. Russell
Formula 1, GP Giappone: a Russell le prime libere. Antonelli 2°, Leclerc 5° e Hamilton 6°
La Mercedes chiude al comando con Russell la prima sessione di prove libere a Suzuka, secondo il compagno di squadra Antonelli. Terza la McLaren di Norris, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Settimo Verstappen. Si riparte alle 7 con le FP2. Tutto il fine settimana del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Gli HIGHLIGHTS delle prove libere di Suzuka
Classifica e tempi delle prime libere a Suzuka
RUSSELL IL PIU' VELOCE DELLE LIBERE 1
- 2° Antonelli
- 3° Norris
Il testacoda di Albon causato da un contatto con la Cadillac di Perez: questo il motivo dei detriti in pista
Terzo posto per la McLaren di Norris
Detrito in pista, probabilmente della Williams di Albon dopo il testacoda di poco fa
Testcoda per la Williams di Albon
Terza posizione per Piastri con la McLaren
Simulazione passo gara per le Mercedes
22' al termine della prima sessione di libere del GP Giappone
Gomma nuova soft ora per la Ferrari di Hamilton: è tredicesimo
Antonelli diventa leader delle FP1 a Suzuka in 1:31.692
Russell segnala l'aumento del vento nella sua ultima comunicazione via radio con il suo muretto
16 °C dell'aria, 37 dell'asfalto in questo momento a Suzuka
Ferrari: Leclerc terzo, Hamilton nono
Si porta al comando della sessione la Mercedes di Russell: 1:31.755
Lungo di Norris dopo soli tre giri dal suo ingresso in pista con la McLaren. Un po' Sottotono l'inizio di stagione del campione in carica
I primi 4 racchiusi in 79 millesimi: Leclerc, Russell, Antonelli e Piastri
41' al termine della prima sessione di prove libere del GP Giappone
Terzo tempo per Antonelli in 1:32.304
Leclerc scatta al comando in 1:32.260
A Sky Nick Tombazis, responsabile tecnico della FIA: "L'episodio dell'ala Mercedes in Cina? Cene siamo accorti durante la gara ma non era un episodio tale da dover intervenire"
Si mette a dettare il passo Russell in 1:32.429
Piastri al comando con la McLaren poi la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Russell
Scodata di Hadjar che fatica in questa fase iniziale delle Libere 1 con una Red Bull un po' 'scorbutica'
#SkyMotori e #PazziDellaNotte le hashtag per interagire con la nostra diretta tv
Team radio Hadjar: "Freni freddisismi, così non riesco"
Piastri al comando della sessione in 1:34.053
Hamilton alle spalle dell'altra Ferrari in 1:37.256
Il primo tempo delle FP1 lo stampa Leclerc in 1:37.246
VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE A SUZUKA
Amici di Sky, appassionati di motorsport, comincia una nuova notte di Formula 1. Stiamo per seguire insieme le prime libere del GP Giappone: in tv la diretta è come sempre su Sky Sport F1 (canale 207); qui la nostra cronaca testuale giro dopo giro con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi, in pista vi portiamo noi!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Suzuka Circuit
- Inaugurazione: 1962
- Lunghezza: 5,807 chilometri
- Curve: 18
- Giri del GP: 53 giri
IL METEO OGGI. Molto nuvoloso o coperto; possibilità di pioggia bassa: 5-10%
KIMI OCCASIONE LEADERSHIP. Dopo la magnifica prima vittoria a Shanghai, Antonelli con una vittoria andrebbe al primo posto del mondiale. Una prova di maturità che lo candiderebbe definitivamente al titolo.
FERRARI D'ATTACCO. La Rossa in gara ha sempre fatto bene, in qualifica è ancora distante da una super Mercedes. Ma la partenza a fionda è un fattore. Suzuka non è il circuito più semplice per superare e in caso di un buono start potrebbero aprirsi scenari interessanti per Leclerc e Hamilton.
INCOGNITA REGOLAMENTO. La pista giapponese ha sempre esaltato la guida al limite e le staccate all’ultimo. Con la gestione energetica lo stile di guida potrebbe dover cambiare. Sarà cruciale interpretarlo al meglio
COSA CAMBIA IN QUALIFICA. In Giappone, per agevolare qualifica e renderla più 'naturale', il limite di ricarica in qualifica è stato spostato da 9 MJ a 8 MJ. Questo dovrebbe ridurre la necessità di eccessivi superclipping e lift&coast in qualifica. Potrebbe essere un’anticipazione di quello di ciò di cui si sta discutendo per cambi eventuali nel corso dell'intera stagione. "Questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione", si legge nella nota ufficiale della Fia.
F1, in Giappome spostato il limite di ricarica in qualifica: perché e cosa vuol direVai al contenuto
RITORNO AL MAX? Un weekend di pausa dalle corse, non per Verstappen che ha corso al Nurburgring e ora deve risalire la classifica mondiale di F1. La Red Bull è in difficoltà, ma una pista che sfida le abilità del pilota può essere il posto giusto per tornare formato campione del mondo. Lo scorso anno una super pole da campione del mondo. Max sa come si fa
VERSTAPPEN, CACCIA UN GIORNALISTA A SUZUKA. L'olandese protagonista di un grave episodio durante un incontro con i giornalisti a Suzuka: pretende l’allontanamento di un reporter del quale non aveva gradito alcune domande in passato: "Se non va via, non parlo". Imbarazzo della Red Bull che sta cercando una soluzione pacifica dopo quanto accaduto nella mattinata. Qui tutta la ricostruzione
Verstappen e il grave episodio che fa (tanto) discutere con un giornalista a SuzukaVai al contenuto
MCLAREN: OBIETTIVO RINASCITA. I campioni del mondo in Cina non sono neanche partiti, Piastri addirittura non ha fatto neanche un giro in gara in questo 2026. Tre anni fa, qui, Oscar ha ottenuto il suo primo podio in F1 e ha un buon feeling con questa pista. La pausa potrebbe aver fatto bene per comprendere meglio i software della nuova PU Mercedes
OLLIE COME I GRANDI. Bearman è forse la sorpresa più grande di questo inizio di stagione. Dopo i piloti Mercedes e Ferrari in classifica c’è lui al quinto posto. La velocità l’aveva già mostrata lo scorso anno, in questo deve trovare maturità per lanciare definitivamente il segnale a Maranello: “Sono pronto per la Ferrari”
TORELLI IN FORMA. Racing Bulls finora meglio della casa madre. Lawson e Lindblad hanno massimizzato le occasioni e Arvid al debutto in F1 ha mostrato subito la sua stoffa. Il Giappone può essere l’occasione per continuare la striscia positiva.
HONDA ANOMALA. Proprio in terra casalinga Aston Martin ha bisogno di risposte confortanti dalla sua power unit. Una macchina difficile da guidare in tutto, Alonso in Cina ha dovuto ritirarsi per le vibrazioni insostenibili della vettura. In più Fernando è diventato papà all’alba di questo weekend. Famosa la frase dopo un duello con Schumacher proprio qui a Suzuka: “Sapevo avrebbe mollato alla staccata, ha moglie e figli a casa ad aspettarlo”. Ora uno lo ha anche lui, cambierà il suo stile di guida.
LA FESTA GIAPPONESE. Suzuka è un appuntamento imperdibile anche fuori dalla pista. Forse il paddock più stravagante e curioso con i tifosi sempre abili a inventarsi nuovi gadget per sorprendere. Anche in questo 2026 sapranno divertire
Super car, abiti tipici e la 'follia' dei tifosi: la F1 è in Giappone! Le FOTOVai al contenuto
Nella puntata precedente: la vittoria di Antonelli in Cina. HIGHLIGHTS
Un anno fa: il GP Giappone 2025 vinto da Verstappen. HIGHLIGHTS
Il Mondiale di Formula 1 in Giappone: la guida al GP
Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione2026 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi la prima sessione di prove libere alle 3.30, mentre venerdì alle 7 scatta la seconda sessione.Terza sessione nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30, mentre sabato alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Il post GP con l'imperdibile Race Anatomy
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il programma delle dirette di oggi su Sky Sport F1
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live
- Ore 7: F1 – Prove Libere 2
- Ore 8: Paddock Live
- Ore 8.30: Paddock Live Show
- Ore 9: conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 27-sabato 28 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 6.15: Warm Up
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 – Qualifiche
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 18: F1 – qualifiche (replica)
Notte sabato 28-domenica 29 marzo
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 - Gara
- Ore 9: Paddock Live
- Ore 9.30: Debriefing
- Ore 10: Notebook
- Ore 10.15: Race Anatomy
- Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 18: F1 - Gara (replica)