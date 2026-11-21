- 1.G. Russell
- 2.P. Gasly
- 3.C. Leclerc
Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle terze prove libere negli Usa
Si torna a girare tra le strade di Las Vegas per la terza e ultima sessione di prove libere. Alle 5 sarà il momento di assegnare la terzultima pole positio del Mondiale di F1 2026. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Las Vegas! Pronti alla terza sessione di libere del terzultimo round del Mondiale 2026. In tv la diretta è sempre sul canale 207, qui la nostra cronaca testuale con il monitor dei tempi.
DAL 2030 TORNANO I V8 - Accordo unanime tra FIA, FOM, team e costruttori di power unit sul quadro tecnico della Formula 1 per il 2030. Il progetto punta su un V8 turbo da 2,1 litri alimentato a carburanti sostenibili avanzati, con ibridazione limitata e monoposto più leggere, semplici e convenienti per favorire sorpassi e spettacolo in pista. I DETTAGLI
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI SCENDERE IN PISTA
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Inaugurato: 2023
LE PENALITA' AL MOMENTO:
- Antonelli 5 posizioni - 6^ ICE
- Piastri 10 posizioni - 5^ ICE
- Sainz 10 posizioni - 5^ TC
- Stroll 10 posizioni - batteria+centralina 7-8
- Bearman - 35 posizioni
CIRCUITO - Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.
METEO - Clima fresco e in prevalenza asciutto con vento debole: il vero banco di prova sarà portare rapidamente in temperatura le gomme nel giro secco notturno.
LE GOMME - Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova il warm-up degli pneumatici e la gestione del graining. I DETTAGLI
SECONDE LIBERE - Dopo una prima sessione senza tempi e un’attività ridotta ai minimi termini per la pioggia, nelle Libere 2, con una pista ancora bagnata, il migliore è stato George Russell su Mercedes in 1:47.272. Secondo Gasly e terzo Leclerc. Quarto Hadjar, poi Piastri, Hamilton, Norris e Antonelli. Verstappen in pista (per scelta) solo nel finale e con qualche problema alla sua Red Bull. Stanotte si riparte all’1.30 con le ultime prove. CRONACA E TEMPI
PRIME LIBERE - La pioggia ha condizionato pesantemente la prima sessione di prove libere a Las Vegas, dove si è girato pochissimo e chiusi i 60’ a disposizione senza nemmeno un tempo. LA CRONACA
Siamo nel vivo di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Skyein streaming su NOW. La F1 èin pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programma fino a domenica 22 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Staotte, all'1.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
Race Anatomy l'approfondimento da non perdere
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo oggi sul canale 207 di Sky
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Il programma di domani in diretta su Sky Sport F1
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy