SECONDE LIBERE - Dopo una prima sessione senza tempi e un’attività ridotta ai minimi termini per la pioggia, nelle Libere 2, con una pista ancora bagnata, il migliore è stato George Russell su Mercedes in 1:47.272. Secondo Gasly e terzo Leclerc. Quarto Hadjar, poi Piastri, Hamilton, Norris e Antonelli. Verstappen in pista (per scelta) solo nel finale e con qualche problema alla sua Red Bull. Stanotte si riparte all’1.30 con le ultime prove. CRONACA E TEMPI