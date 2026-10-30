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GP Messico
30 ottobre - 1 novembre 2026
Circuito GP Messico
GP Messico
30 ottobre - 1 novembre 2026
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Formula 1, GP Messico: la diretta delle prime prove libere a Città del Messico

In pista a Città del Messico per la prima sessione di libere del weekend che può consegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli: per il pilota bolognese è il secondo match point. E' regolarmente in pista dopo l'indisposizione di ieri. Tre gli italiani in pista nelle FP1 (non succedeva dal 2011!) e ben undici rookie. Alle 23 si ripartirà con la seconda sessione. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

DALLE 19.30 LA DIRETTA SKY DELLE PRIME LIBERE IN MESSICO

LIVE

ARIA DI FESTA (DOPPIA) IN MESSICO - L’Autodromo Hermanos Rodríguez si tinge dei colori del Día de Muertos e della passione incandescente del Foro Sol (stadio del baseball, dove qualche pilota si è esibito...). Tra l'aria rarefatta di Città del Messico e l'attesa spasmodica del weekend, l'atmosfera unisce la festa tradizionale messicana al trepidante conto alla rovescia per il titolo mondiale di Kimi Antonelli, a un passo dalla storia. LE FOTO

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KIMI C'E' - Il pilota italiano regolarmente on pista stasera dopo l'indisposizione di ieri a seguito dei postumi di un virus.

I TEAM PRESENTANO COSI' IL GP MESSICO - Colorate, suggestive e tanto ma tanto messicane. Sono le splendide locandine con cui i team di Formula 1 hanno lanciato il weekend di Città del Messico sui propri social network. Scoprile qui: quale preferisci?

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I CASCHI SPECIALI - Il casco di Sergio Perez, padrone di casa, celebra il Messico ma soprattutto le sue 300 gare in Formula 1. Design speciali anche per Fernando Alonso e Carlos Sainz. Qui tutti i DETTAGLI.

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Secondo match point mondiale per Kimi: non vi faremo perdere nulla!

Fino a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Oggi la consueta doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.

La squadra messa in pista da Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Un post gara sempre imperdibile con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

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Su Sky Sport24 e Skysport.it gli aggiornamenti in tempo reale

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

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Cosa vedremo oggi in DIRETTA sul canale 2027 di Sky

  • Ore 19.15: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22.45: Paddock Live
  • Ore 23: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 00: Paddock Live
  • Ore 00.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma di sabato 31 ottobre LIVE su Sky

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Qualifiche
  • Ore 23.15: Paddock Live

Il programma di domenica 1° novembre LIVE su Sky

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.15: Debriefing
  • Ore 23.45: Notebook
  • Ore 00: Race Anatomy

Gli orari delle repliche su Sky: primi passaggi di qualifiche e GP

  • Qualifiche: 00.30 e 2.00 del 1° novembre
  • Gran Premio: 1.30 e 2.30 del 2 novembre