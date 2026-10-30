In pista a Città del Messico per la prima sessione di libere del weekend che può consegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli: per il pilota bolognese è il secondo match point. E' regolarmente in pista dopo l'indisposizione di ieri. Tre gli italiani in pista nelle FP1 (non succedeva dal 2011!) e ben undici rookie. Alle 23 si ripartirà con la seconda sessione. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI - KIMI CAMPIONE SE...