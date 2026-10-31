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  1. 1.C. Leclerc
  2. 2.L. Norris
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Formula 1, GP Messico: la diretta delle terze prove libere a Città del Messico

Si va verso la terza e ultima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez, dove ieri la Ferrari ha chiuso sempre al comando con Leclerc. Il via alle 18.30, poi alle 22 le qualifiche per il GP in cui Kimi Antonelli si giocherà il secondo match point per vincere il Mondiale. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 18.30KIMI CAMPIONE SE...

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ALLE 18.30 LA DIRETTA SKY DELLE LIBERE 3 IN MESSICO

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KIMI CAMPIONE SE... - Dopo il primo match point non concretizzato ad Austin (nonostante una gara completamente dominata), Kimi Antonelli a un passo dal chiudere la partita Mondiale' in Messico. Domenica 1 novembre, infatti, il pilota Mercedes avrà una nuova chance per conquistare uno storico titolo. Ecco le COMBINAZIONI e le tappe-chiave per la festa iridata.

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LE CLASSIFICHE - Antonelli sempre più vicino al titolo con il secondo match point Mondiale a disposizione nella gara di domenica a Città del Messico. Qui tutte le classifiche del CAMPIONATO.

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Attesa mondiale per Kimi. Intanto Hamilton e Ocon... - Il racconto di Mara Sangiorgio a Sky Sport24

TUTTO KIMI MINUTO PER MINUTO - Un viaggio fotografico sessione per sessione dentro e fuori la pista per vivere il weekend di Kimi Antonelli al GP del Messico. Dalla tensione per la volata iridata all'Autodromo Hermanos Rodríguez, dove il pilota ha a disposizione il secondo match point per laurearsi campione del mondo, passando per tutte le sessioni e quello che accade attorno al pilota italiano. CLICCA QUI

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 "Sono Norris, Leclerc e Russell i rivali di Kimi" - il commento di Ivan Capelli

"Kimi si gode il momento e gestisce bene la pressione" - il commento di Marc Gené

Hadjar spinge un tifoso e viene richiamato dai commissari - Momento di tensione durante il weekend del GP del Messico. Isack Hadjar è stato convocato dai commissari FIA per una spinta a un tifoso nel paddock, episodio ripreso anche da immagini video diventate virali. Il gesto arriva al culmine di un venerdì storto, segnato da problemi tecnici alla Power Unit durante le prove libere.

Verstappen e Lawson, una posizione di penalità in griglia per il contatto nelle libere - I due piloti sono stati sanzionati dopo un contatto nelle FP2 in Messico, che ha danneggiato entrambe le vetture: una posizione di penalità in griglia per la gara di domenica e un punto sulla patente.

RISULTATI LIBERE 2 - La Rossa brilla ancora di venerdì, come ad Austin: Leclerc il migliore anche delle seconde libere, che ha chiuso in 1:17.827. Secondo Norris (McLaren) e terzo Russell (Mercedes). Quarto Antonelli che è sempre più vicino al titolo: gli bastano due punti nel suo secondo match point di domenica. Problemi per Hamilton, costretto a fermarsi a 30' dal termine. CRONACA E TEMPI

RISULTATI LIBERE 1 - Leclerc su Ferrari ha chiuso al comando anche la prima sessione di libere a Città del Messico in 1. Seconda la Mercedes di Antonelli che può diventare campione domenica. Terzo Vesti, in pista al posto di Russell, quarto Hamilton sull’altra Rossa. Undici i rookie in pista, Vesti il migliore: Minì quattordicesimo, Fornaroli diciassettesimo. CRONACA E TEMPI

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FERRARI - Cambio di Power Unit precauzionale per Lewis Hamilton nel GP del Messico dopo i controlli effettuati sulla sua Ferrari al termine delle prove libere di ieri. Utilizzando un motore già presente nel pool autorizzato, il pilota britannico non sconterà alcuna sanzione in griglia su un tracciato dove la posizione di partenza è determinante.

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AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ - Cinque Gran Premi al termine della stagione e secondo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che sull'asfalto dell'Hermanos Rodriguez dovrà conquistare almeno due punti per vincere il Mondiale. Qui tutto quello che c'è da sapere sul CIRCUITO.

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LA DECISIONE - Cambiamento improvviso in casa Haas durante il weekend del Messico. Il pilota di riserva Hirakawa prende il posto di Ocon per il resto del fine settimana, disputando le ultime libere, le qualifiche e la gara di domenica. Non ci sono motivazioni ufficiali al momento, ma il team fa sapere: "Al momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni". Per il 32enne giapponese, due volte campione WEC e vincitore della 24 Ore di Le Mans con Toyota, è il debutto ufficiale in una gara di F1 al fianco di Bearman.

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GOMME - Pirelli porta le mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio graining. I DETTAGLI

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METEO - Cielo sereno e asfalto bollente per la caccia alla pole position. Si preannuncia una giornata ampiamente soleggiata con ventilazione debole o moderata e temperature attorno ai 26 °C. Il clima secco e costante garantirà condizioni ideali di aderenza per spingere al massimo nelle sessioni decisive delle qualifiche. TUTTE LE PREVISIONI

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Prendete appunti, Kimi può diventare campione: la guida tv su Sky

Fino a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Oggi la consueta doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.

Il team di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Con 'Notebook' l'immediato posto gara in LIVE STREAMING

Il commento al termine della gara di Formula 1 ad Austin con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi.

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Race Anatomy per analizzare tutto sul GP del Messico

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Su Sky Sport24 e Skysport.it tutti gli aggiornamenti sul match point Kimi

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti sul round messicano che può decidere il campionato e assegnare il titolo a Kimi Antonelli.

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Tutto il programma di oggi LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Qualifiche
  • Ore 23.15: Paddock Live

Domenica, il giorno del GP che può assegnare il titolo: le DIRETTE Sky

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.15: Debriefing
  • Ore 23.45: Notebook
  • Ore 00: Race Anatomy