Si va verso la terza e ultima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez, dove ieri la Ferrari ha chiuso sempre al comando con Leclerc. Il via alle 18.30, poi alle 22 le qualifiche per il GP in cui Kimi Antonelli si giocherà il secondo match point per vincere il Mondiale. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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