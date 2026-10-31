Dopo una terza sessione di prove libere molto equilibrata in Messico, Lando Norris apre il sabato di Formula 1 siglando il miglior tempo. L'inglese della McLaren batte Antonelli per un solo millesimo e Leclerc per un decimo: seguono Piastri, Verstappen, Hamilton e Russell. Alle 22 scattano le qualifiche. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE SE...