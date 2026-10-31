F1, oggi terze prove libere del GP Messico: risultati e i tempi
Dopo una terza sessione di prove libere molto equilibrata in Messico, Lando Norris apre il sabato di Formula 1 siglando il miglior tempo. L'inglese della McLaren batte Antonelli per un solo millesimo e Leclerc per un decimo: seguono Piastri, Verstappen, Hamilton e Russell. Alle 22 scattano le qualifiche. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW
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