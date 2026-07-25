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Formula 1, GP Ungheria: a Norris le terze libere. Poi Hamilton e Antonelli
Norris su McLaren al comando la terza e ultima sessione di prove libere in Ungheria. Poi Hamilton, Antonelli, Leclerc e Piastri. Tutti molto vicini a preannunciare una qualifica tirata che scatterà alle 16. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
CLASSIFICA E TEMPI DELLE LIBERE 3
A NORRIS LE TERZE LIBERE A BUDAPEST
- 2° Hamilton
- 3° Antonelli
Antonelli resta terzo alle spalle di Hamilton
Norris torna in testa alla classifica delle FP3: 1:17.939
Sesto tempo per Russell
Hamilton al comando: la sua Ferrari ha girato in 1:18.056
Terzo tempo per Leclerc che paga tanto nel settore centrale: 1:18.291
Parte anche il giro di Hamilton
Parte ora il giro di Leclerc
Undicesimo Alonso, deciso passo avanti (per ora) dell'Aston Martin
Riparte Leclerc, Hamilton ancora ai box Ferrari
12' al termine della sessione
Non brilla Verstappen nel settore centrale: chiude quarto
Torna al comando la McLaren con Norris: 1:18.206
Ai box le due Ferrari
Si comincia a spingere in casa Mercedes, anche se Kimi segnala sottosterzo
Antonelli al comando: 1:18.254
In molti ai box per montare un secondo set di rosse
Qui il momento in cui c'è stata la fumata dal posteriore della Cadillac di Perez
Leggero danno al fondo per Antonelli dopo il passaggio sul cordolo alla 4 nel giro poi annullato per track limits
Lungo di Russell, solo ottavo e un pit stop effettuato ora
Antonelli arpiona il secondo posto: 1:18.812. E' la sua miglior prestazione di tutto il weekend finora
Leclerc sale al comando: 1:18.668
24' al termine della terza sessione di prove libere del GP Ungheria
Cambio d'ala chiesto da Hamilton: pit stop appena effettuato
Hadjar sale al terzo posto
Va pesante sul cordolo Hadjar: chiede controlli al fondo della sua Red Bull
Problemi per Lawson, fa un po' di rally con la sua Racing Bulls
Quarta posizione per Verstappen
Hamilton si mette a dettare il passo: 1:19.053
Track limits in curva 4: cancellato il tempo ad Antonelli
Seconda posizione per Russell: 1:19.286
Terzo tempo per Leclerc, Antonelli quinto
Sembra scivolare tanto la Ferrrai oggi, tante correzioni per le SF-26
Verstappen piazza la Red Bull al terzo posto
Quel dosso sull'asfalto dell'Hungaroring: le news
Va per il suo primo crono di oggi Verstappen
Ferrari: 4° Leclerc, 7° Hamilton
Mercedes: 16° Antonelli, 17° Russell
Norris al comando della sessione, poi Hadjar e Piastri. Alonso chiude la top 10
Riparte la sessione: 33' alla bandiera a scacchi
Siamo ancora in regime di bandiera rossa per i problemi alla Cadillac di Perez
Fumata dalla parte posteriore della Cadillac di PErez: sembra un problema all'impianto frenante
PEREZ FERMO IN CURVA 2
Scatta al comando Norris su McLaren in 1:19.062
Piastri al comando davanti a Leclerc e Lawson: 1:19.918
Marc Gené: "Duello interno tra Leclerc e Hamilton? Bisogna battere gli altri prima di pensare a una sfida interna Ferrari"
Hulkenberg al comando in 1:20.643
Dentro anche la Rossa di Hamilton
Esce in questo momento dai box la Ferrari di Leclerc
Si prepara il leader del campionato Antonelli
Procede lentamente la McLaren di Piastri
Stroll terzo con l'Aston Martin in 1:50.901
48' al termine delle terze libere a Budapest
Di Bottas su Cadillac il secondo crono di oggi: 1:23.280
Nessuna fretta di entrare in pista dei team, per ora gira solo Colapinto
Colapinto chiude il suo primo giro con Alpine in 1:22.464
L'Alpine di Colapinto il primo a scendere in pista.
VIA ALLA TERZA SESSIONE DI PROVE ALL'HUNGARORING
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Budapest! Alle 12.30, sul canale 207 di Sky, la diretta delle terze e ultime prove libere del GP Ungheria. Qui la nostra cronaca testuale con il live streaming dei tempi. Riparte lo show!
FERRARI - Fred Vasseur spegne gli entusiasmi dopo l'1-2 della Ferrari nel venerdì di Budapest: "Oggi non si fa la pole e nemmeno si vincono le gare. Va bene partire così il weekend però vedremo domani, sarà un'altra storia"
MERCEDES - Nel video Simone Resta, Deputy Technical Director di Mercedes, spiega il problema emerso sulla monoposto negli scorsi weekend: "Abbiamo scoperto un bug nel software e abbiamo dovuto reagire. Avevamo già visto qualcosa a Silverstone, ma a Spa è stato più evidente. Pensiamo di averlo risolto prima di Budapest". Secondo l'analisi di Matteo Bobbi, però, servirà una pista come Monza per capire se il problema è stato davvero superato.
L'INTERVISTA - Leonardo Fornaroli al microfono di Mara Sangiorgio dopo aver partecipato con la McLaren alle Libere 1 a Budapest: "Sono contento di questa sessione, ogni volta che salgo su una F1 mi aiuta tanto. In McLaren sto bene, Oscar e Lando mi aiutano e consigliano. Test con Haas? Sono contento, cerco di andare avanti e vedere se ci sono possibilità".
LA CURIOSITA' - L'Hungaroring celebra il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria assegnando un nome ufficiale a tutte le quattordici curve del circuito. Da Hamilton a Senna, passando per Schumacher, Mansell, Piquet e Alesi: di seguito tutti gli omaggi ai grandi campioni, i richiami alla storia locale e i motivi che hanno portato alla scelta di ogni intitolazione.
GP Ungheria, i nuovi nomi delle curve dell'Hungaroring: c'è anche HamiltonVai al contenuto
FERRARI NELLA LOTTA - Per caratteristiche la Ferrari si adatta molto bene al layout dell'Hungaroring. Rispetto a quanto successo a Monaco ci sono state tante evoluzioni, non dovrà necessariamente succedere la stessa cosa. La Rossa è nella lotta e grande merito va dato anche al lavoro svolto a Maranello. Guarda il VIDEO - DI MATTEO BOBBI
FERRERI FORTE, MA KIMI... QUI E' UNA 'MONACO 2' - Ferrari può sognare in Ungheria, non costa nulla. La Rossa qui va forte, lo ha dimostrato venerdì, ma c'è sempre il precedente di Monaco. Allora a conquistare pole e vittoria fu Kimi e questa è una Monte-Carlo 2. Anche se Ferrari ha imparato da allora... - DI MARC GENE'
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Hungaroring
- Dove si trova: Mogyoród (a 25 Km da Budapest)
- Curve: 14
- Lungherzza: 4.381 m
- Inaugurato: 1986
- Tempo record: 1:16.627 (Hamilton, 2020)
IL CIRCUITO - Il Mondiale è in Ungheria per l'undicesimo GP della stagione 2026. Si corre all'Hungaroring, circuito dove oltre un anno fa si è lavorato parecchio per ammodernare i box e la tribuna principale per accogliere al meglio lo spettacolo della Formula 1. Il tracciato di Mogyoród non presenta molti tratti per i sorpassi: andiamo a scoprirlo (o riscoprirlo) in tutte le sue caratteristiche. LE CARATTERISTICHE
DOSSO IN CURVA 1 - Sistemato questa notte in due punti: limato dopo i controlli effettuati ieri nel corso delle libere
FIA - Ferrari e Racing Bulls hanno infranto il coprifuoco ieri notte
CHE TRAGUARDO PER L'HUNGARORING - Buon compleanno e cifra tonda per il GP ungherese: sono 40 anni dalla prima edizione. E la prima volta fu subito speciale, teatro di uno dei più bei sorpassi della storia della F1 quando Mansell si mise davanti a Senna in derapata Sede di altre gare storiche e imprese (qui la prima e unica vittoria di Ocon) che potete rivivere questi giorni sul canale Sky Sport F1 tra una sessione e l’altra per arrivare prontissimi alla partenza di domenica.
LIBERE 2 - Una Ferrari da sballo in Ungheria, con Hamilton che chiude la seconda sessione di libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Russell quinto, tredicesimo Antonelli ma sul passo gara il leader del campionato ha impressionato.
LIBERE 1 - Leclerc il più veloce delle Libere 1 ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF-26 che non dovrebbe impattare sul resto del weekend. Ferrari nel complesso bilanciata e con ottime risposte sul passo gara. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la Rossa di Hamilton. Vesti, settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli sedicesimo sulla McLaren. LA CRONACA
METEO - La temperatura massima raggiungerà i 28-29°C, con una minima intorno ai 13-14°C. Il cielo rimarrà generalmente sereno, con scarsa nuvolosità e senza precipitazioni previste grazie all'espansione dell'area di alta pressione. Venti deboli, con velocità fino a 10 km/h e raffiche fino a 20-25 km/h. Infine, date le temperature in aumento e le condizioni del cielo previste, la temperatura dell'asfalto potrebbe salire fino a 48-50°C, creando potenziali problemi per le prestazioni degli pneumatici.
Il GP dell'Ungheria è l'ultimo round del campionato di Formula 1 prima della pausa estiva. Ecco quando si ripartirà e dove: il CALENDARIO
Calendario F1 e crisi internazionale: la situazione e le ipotesi. Guarda il VIDEO
Guida al fine settimana in pista: il programma completo
Fino a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Oggi, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Supercup.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Tutte le dirette di oggi su Sky Sport F1
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Il programma di domani in diretta su Sky Sport F1
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy