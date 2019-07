Vettel: "Schumi Jr in F1? E' cruciale che gli venga concesso il tempo. Va giudicato nelle sue gare, come tutti. Però non è giusto misurare le sue prove e paragonarlo al padre o ad altri. Il nome Schumacher è conosciuto da tutti in Germania grazie a Michael. Se Mick potesse entrare n giorno in F1, sarebbe una grande spinta. Incrociamo le dita per lui. C'erano più tedeschi in F1 una volta, ma sono cicli. Ripeto, speriamo che Schumi Jr abbia una possibilità un giorno".