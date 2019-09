Prima Max Verstappen, poi Lewis Hamilton: Red Bull e Mercedes si dividono il “bottino” nel venerdì di libere a Singapore, chiudendo al comando rispettivamente le FP1 in 1:40.259 e le FP2 in 1:30.733. Dopo il secondo crono di Sebastian Vettel centrato nella prima sessione, La Ferrari chiude terza sempre con il tedesco (8 decimi il distacco da Lewis), confermando le difficoltà – comunque minori di quanto previsto - su un circuito che favorisce le caratteristiche di Red Bull e Mercedes. W10 veloce anche nella simulazione passo gara: Hamilton ha girato sull’1:44, solo Charles Leclerc gli ha tenuto testa (1:44 con gomma media). Ma è stato solo un lampo in un venerdì da dimenticare per il monegasco, che esattamente un anno fa veniva annunciato in Ferrari: il vincitore degli ultimi due gran premi in mattinata è tornato con anticipo ai box a causa di un problema al cambio (sostituito ma non va in penalità) e nel pomeriggio ha invece ottenuto solo un sesto tempo. Sainz, Hulkenberg, Norris e Gasly completano la top ten. Sabato si torna in pista alle 12 per le Libere 3, mentre alle 15 scatteranno le qualifiche per assegnare la pole position. Lo scorso anno la conquistò Hamilton con un giro monstre in 1'36"015. Il britannico si aggiudicò anche la gara di Marina Bay. Infine “radio paddock”, con il mercato piloti a tenere banco: se Kubica lascia la Williams (futuro in DTM?), per Giovinazzi futuro ancora incerto all’Alfa Romeo. Hulkenberg resta alla finestra dopo aver ottenuto il no della Red Bull (Helmut Marko gli avrebbe chiesto di non chiamarlo più...).

Di seguito tempi e cronaca delle Libere