Monoposto in pista per la prima sessione di prove libere del GP Giappone. Si arriva da successo Mercedes a Sochi che ha interrotto il magic moment della Ferrari. Alle 7 le Libere 2. Allerta tifone: cancellate tutte le attività in pista per sabato, le qualifiche slittano a domenica mattina. Il GP del Giappone è in diretta domenica su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA CONFERENZA PILOTI A SUZUKA

ALLERTA METEO, IN ARRIVO IL SUPER TIFONE