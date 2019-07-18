50 anni dallo sbarco sulla Luna, anche la Formula 1 è diventata spaziale
Il 20 luglio del 1969 lo sbarco sulla luna con Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Dieci anni prima, sulla Terra, era cominciata un'altra avventura "spaziale": quella della Formula 1. Dal primo Mondiale ad oggi, attraverso le immagini dei vincitori di ogni campionato, scopriamo come sono cambiate monoposto, tute e caschi che sembrano sempre più simili a quelle degli astronauti
LUNA 50, LO SPECIALE DI SKY TG24
NINO FARINA 1950 - ALFA ROMEO 158
NINO FARINA 1950 - ALFA ROMEO 158
MANUEL FANGIO 1951 - ALFA ROMEO
MANUEL FANGIO 1951 - ALFA ROMEO
ALBERTO ASCARI 1952 - FERRARI
ALBERTO ASCARI 1952 - FERRARI
ALBERTO ASCARI 1953 - FERRARI 500
ALBERTO ASCARI 1953 - FERRARI 500
MANUEL FANGIO 1954 - MERCEDES W196
MANUEL FANGIO 1954 - MERCEDES W196
MANUEL FANGIO 1955 - DAIMLER BENZ
MANUEL FANGIO 1955 - DAIMLER BENZ
MANUEL FANGIO 1956 - FERRARI LANCIA
MANUEL FANGIO 1956 - FERRARI LANCIA
MANUEL FANGIO 1957 - ALFIERI MASERATI
MANUEL FANGIO 1957 - ALFIERI MASERATI
MIKE HAWTHORN 1958 - FERRARI
MIKE HAWTHORN 1958 - FERRARI
JACK BRABHAM 1959 - COOPER
JACK BRABHAM 1959 - COOPER
JACK BRABHAM 1960 - COOPER
JACK BRABHAM 1960 - COOPER
PHIL HILL 1961 - FERRARI
PHIL HILL 1961 - FERRARI
GRAHAM HILL 1962 - BRM
GRAHAM HILL 1962 - BRM
JIM CLARK 1953 - LOTUS
JIM CLARK 1953 - LOTUS
JOHN SURTEES 1964 - FERRARI
JOHN SURTEES 1964 - FERRARI
JIM CLARK 1965 - LOTUS
JIM CLARK 1965 - LOTUS
JACK BRABHAM 1966 - BRABHAM
JACK BRABHAM 1966 - BRABHAM
DENNY HULME 1967 - BRABHAM
DENNY HULME 1967 - BRABHAM
GRAHAM HILL 1968 - LOTUS
GRAHAM HILL 1968 - LOTUS
JACKIE STEWART 1969 - MATRA
JACKIE STEWART 1969 - MATRA
JOCHEN RINDT 1970 - LOTUS
JOCHEN RINDT 1970 - LOTUS
JACKIE STEWART 1971 - TYRRELL
JACKIE STEWART 1971 - TYRRELL
EMERSON FITTIPALDI 1972 - LOTUS
EMERSON FITTIPALDI 1972 - LOTUS
JACKIE STEWART 1973 - TYRRELL
JACKIE STEWART 1973 - TYRRELL
EMERSON FITTIPALDI 1974 - McLAREN
EMERSON FITTIPALDI 1974 - McLAREN
NIKI LAUDA 1975 - FERRARI
NIKI LAUDA 1975 - FERRARI
JAMES HUNT 1976 - McLAREN
JAMES HUNT 1976 - McLAREN
NIKI LAUDA 1977 - FERRARI
NIKI LAUDA 1977 - FERRARI
MARIO ANDRETTI 1978 - LOTUS
MARIO ANDRETTI 1978 - LOTUS
JODY SCHECKTER 1979 - FERRARI
JODY SCHECKTER 1979 - FERRARI
ALAN JONES 1980 - WILLIAMS
ALAN JONES 1980 - WILLIAMS
NELSON PIQUET 1981 - BRABHAM
NELSON PIQUET 1981 - BRABHAM
KEKE ROSBERG 1982 - WILLIAMS
KEKE ROSBERG 1982 - WILLIAMS
NELSON PIQUET 1983 - BRABHAM
NELSON PIQUET 1983 - BRABHAM
NIKI LAUDA 1984 - McLAREN
NIKI LAUDA 1984 - McLAREN
ALAIN PROST 1985 - McLAREN
ALAIN PROST 1985 - McLAREN
ALAIN PROST 1986 -McLAREN
ALAIN PROST 1986 -McLAREN
NELSON PIQUET 1987 - WILLIAMS
NELSON PIQUET 1987 - WILLIAMS
AYRTON SENNA 1988 - McLAREN
AYRTON SENNA 1988 - McLAREN
ALAIN PROST 1988 - McLAREN
ALAIN PROST 1989 - McLAREN
AYRTIN SENNA 1990 - McLAREN MP4/5B
AYRTIN SENNA 1990 - McLAREN MP4/5B
AYRTON SENNA 1991 - McLAREN MP4/6
AYRTON SENNA 1991 - McLAREN MP4/6
NIGEL MANSELL 1992 - WILLIAMS RENAULT FW14B
NIGEL MANSELL 1992 - WILLIAMS RENAULT FW14B
ALAIN PROST 1993 - WILLIAMS RENAULT FW15C
ALAIN PROST 1993 - WILLIAMS RENAULT FW15C
MICHAEL SCHUMACHER 1994 - BENETTON FORD B194
MICHAEL SCHUMACHER 1994 - BENETTON FORD B194
MICHAEL SCHUMACHER 1994 - RENAULT BENETTON B195
MICHAEL SCHUMACHER 1994 - RENAULT BENETTON B195
DAMON HILL 1996 - WILLIAMS
DAMON HILL 1996 - WILLIAMS
JACQUES VILLENEUVE 1997 - WILLIAMS
JACQUES VILLENEUVE 1997 - WILLIAMS
MIKA HKKINEN 1998 - McLAREN MERCEDES
MIKA HAKKINEN 1998 - McLAREN MERCEDES
MIKA HAKKINEN 1999 - McLAREN MERCEDES
MIKA HAKKINEN 1999 - McLAREN MERCEDES
MICHAEL SCHUMACHER 2000 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2000 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2001 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2001 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2002 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2002 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2003 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2003 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER 2004 - FERRARI
MICHAEL SCHUMACHER e VALENTINO ROSSI 2004 - FERRARI
FERNANDO ALONSO 2005 - RENAULT R25
FERNANDO ALONSO 2005 - RENAULT R25
FERNANDO ALONSO 2006 - RENAULT R26
FERNANDO ALONSO 2006 - RENAULT R26
KIMI RAIKKONEN 2007 - FERRARI
KIMI RAIKKONEN 2007 - FERRARI
LEWIS HAMILTON 2008 - McLAREN MERCEDES
LEWIS HAMILTON 2008 - McLAREN MERCEDES
JENSON BUTTON 2009 - BRAWN GP
JENSON BUTTON 2009 - BRAWN GP
SEBASTIAN VETTEL 2010 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2010 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2011 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2011 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2012 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2012 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2012 - RED BULL
SEBASTIAN VETTEL 2013 - RED BULL
LEWIS HAMILTON 2014 - MERCEDES
LEWIS HAMILTON 2014 - MERCEDES
LEWIS HAMILTON 2015 - MERCEDES
LEWIS HAMILTON 2015 - MERCEDES
NICO ROSBERG 2016, MERCEDES