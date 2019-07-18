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50 anni dallo sbarco sulla Luna, anche la Formula 1 è diventata spaziale

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Il 20 luglio del 1969 lo sbarco sulla luna con Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Dieci anni prima, sulla Terra, era cominciata un'altra avventura "spaziale": quella della Formula 1. Dal primo Mondiale ad oggi, attraverso le immagini dei vincitori di ogni campionato, scopriamo come sono cambiate monoposto, tute e caschi che sembrano sempre più simili a quelle degli astronauti

LUNA 50, LO SPECIALE DI SKY TG24

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT 24

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NINO FARINA 1950 - ALFA ROMEO 158

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NINO FARINA 1950 - ALFA ROMEO 158

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MANUEL FANGIO 1951 - ALFA ROMEO

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MANUEL FANGIO 1951 - ALFA ROMEO

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ALBERTO ASCARI 1952 - FERRARI

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ALBERTO ASCARI 1952 - FERRARI

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ALBERTO ASCARI 1953 - FERRARI 500

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ALBERTO ASCARI 1953 - FERRARI 500

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MANUEL FANGIO 1954 - MERCEDES W196

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MANUEL FANGIO 1954 - MERCEDES W196

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MANUEL FANGIO 1955 - DAIMLER BENZ

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MANUEL FANGIO 1955 - DAIMLER BENZ

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MANUEL FANGIO 1956 - FERRARI LANCIA

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MANUEL FANGIO 1956 - FERRARI LANCIA

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MANUEL FANGIO 1957 - ALFIERI MASERATI

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MANUEL FANGIO 1957 - ALFIERI MASERATI

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MIKE HAWTHORN 1958 - FERRARI

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MIKE HAWTHORN 1958 - FERRARI

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JACK BRABHAM 1959 - COOPER

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JACK BRABHAM 1959 - COOPER

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JACK BRABHAM 1960 - COOPER

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JACK BRABHAM 1960 - COOPER

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PHIL HILL 1961 - FERRARI

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PHIL HILL 1961 - FERRARI

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GRAHAM HILL 1962 - BRM

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GRAHAM HILL 1962 - BRM

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JIM CLARK 1953 - LOTUS

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JIM CLARK 1953 - LOTUS

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JOHN SURTEES 1964 - FERRARI

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JOHN SURTEES 1964 - FERRARI

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JIM CLARK 1965 - LOTUS

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JIM CLARK 1965 - LOTUS

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JACK BRABHAM 1966 - BRABHAM

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JACK BRABHAM 1966 - BRABHAM

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DENNY HULME 1967 - BRABHAM

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DENNY HULME 1967 - BRABHAM

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GRAHAM HILL 1968 - LOTUS

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GRAHAM HILL 1968 - LOTUS

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JACKIE STEWART 1969 - MATRA

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JACKIE STEWART 1969 - MATRA

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JOCHEN RINDT 1970 - LOTUS

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JOCHEN RINDT 1970 - LOTUS

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JACKIE STEWART 1971 - TYRRELL

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JACKIE STEWART 1971 - TYRRELL

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EMERSON FITTIPALDI 1972 - LOTUS

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JACKIE STEWART 1973 - TYRRELL

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JACKIE STEWART 1973 - TYRRELL

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EMERSON FITTIPALDI 1974 - McLAREN

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EMERSON FITTIPALDI 1974 - McLAREN

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NIKI LAUDA 1975 - FERRARI

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NIKI LAUDA 1975 - FERRARI

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JAMES HUNT 1976 - McLAREN

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JAMES HUNT 1976 - McLAREN

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NIKI LAUDA 1977 - FERRARI

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NIKI LAUDA 1977 - FERRARI

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MARIO ANDRETTI 1978 - LOTUS

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MARIO ANDRETTI 1978 - LOTUS

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JODY SCHECKTER 1979 - FERRARI

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JODY SCHECKTER 1979 - FERRARI

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ALAN JONES 1980 - WILLIAMS

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ALAN JONES 1980 - WILLIAMS

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NELSON PIQUET 1981 - BRABHAM

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NELSON PIQUET 1981 - BRABHAM

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KEKE ROSBERG 1982 - WILLIAMS

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KEKE ROSBERG 1982 - WILLIAMS

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NELSON PIQUET 1983 - BRABHAM

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NELSON PIQUET 1983 - BRABHAM

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NIKI LAUDA 1984 - McLAREN

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NIKI LAUDA 1984 - McLAREN

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ALAIN PROST 1985 - McLAREN

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ALAIN PROST 1985 - McLAREN

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ALAIN PROST 1986 -McLAREN

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NELSON PIQUET 1987 - WILLIAMS

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NELSON PIQUET 1987 - WILLIAMS

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AYRTON SENNA 1988 - McLAREN

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AYRTON SENNA 1988 - McLAREN

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ALAIN PROST 1988 - McLAREN

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ALAIN PROST 1989 - McLAREN

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AYRTIN SENNA 1990 - McLAREN MP4/5B

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AYRTIN SENNA 1990 - McLAREN MP4/5B

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AYRTON SENNA 1991 - McLAREN MP4/6

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AYRTON SENNA 1991 - McLAREN MP4/6

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NIGEL MANSELL 1992 - WILLIAMS RENAULT FW14B

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NIGEL MANSELL 1992 - WILLIAMS RENAULT FW14B

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ALAIN PROST 1993 - WILLIAMS RENAULT FW15C

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ALAIN PROST 1993 - WILLIAMS RENAULT FW15C

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MICHAEL SCHUMACHER 1994 - BENETTON FORD B194

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MICHAEL SCHUMACHER 1994 - BENETTON FORD B194

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MICHAEL SCHUMACHER 1994 - RENAULT BENETTON B195

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MICHAEL SCHUMACHER 1994 - RENAULT BENETTON B195

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DAMON HILL 1996 - WILLIAMS

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DAMON HILL 1996 - WILLIAMS

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JACQUES VILLENEUVE 1997 - WILLIAMS

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JACQUES VILLENEUVE 1997 - WILLIAMS

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MIKA HKKINEN 1998 - McLAREN MERCEDES

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MIKA HAKKINEN 1998 - McLAREN MERCEDES

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MIKA HAKKINEN 1999 - McLAREN MERCEDES

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MIKA HAKKINEN 1999 - McLAREN MERCEDES

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MICHAEL SCHUMACHER 2000 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2000 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2001 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2001 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2002 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2002 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2003 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2003 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER 2004 - FERRARI

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MICHAEL SCHUMACHER e VALENTINO ROSSI 2004 - FERRARI

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FERNANDO ALONSO 2005 - RENAULT R25

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FERNANDO ALONSO 2005 - RENAULT R25

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FERNANDO ALONSO 2006 - RENAULT R26

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FERNANDO ALONSO 2006 - RENAULT R26

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KIMI RAIKKONEN 2007 - FERRARI

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KIMI RAIKKONEN 2007 - FERRARI

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LEWIS HAMILTON 2008 - McLAREN MERCEDES

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LEWIS HAMILTON 2008 - McLAREN MERCEDES

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JENSON BUTTON 2009 - BRAWN GP

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JENSON BUTTON 2009 - BRAWN GP

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SEBASTIAN VETTEL 2010 - RED BULL

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SEBASTIAN VETTEL 2010 - RED BULL

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SEBASTIAN VETTEL 2011 - RED BULL

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SEBASTIAN VETTEL 2012 - RED BULL

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SEBASTIAN VETTEL 2013 - RED BULL

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LEWIS HAMILTON 2014 - MERCEDES

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LEWIS HAMILTON 2015 - MERCEDES

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NICO ROSBERG 2016, MERCEDES

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