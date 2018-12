"Non so come abbia fatto a vincere il Mondiale in queste condizioni": è incredulo il Dott. Xavier Mir, che insieme a Victor Marlet e Teresa Marlet ha operato Marc Marquez alla spalla sinistra all'ospedale Dexeus di Barcellona. A Marca Mir sottolinea come il campione del mondo 2018 non potesse più rinviare l'intervento: "Non capisco come sia stato in grado di vincere il titolo con una spalla così, è stato sicuramente un merito in più da parte sua. Ma non poteva più continuare, non era più possibile rimandare l'operazione. I tempi di recupero? La riabilitazione prevista è di circa sei settimane ma andremo passo dopo passo, l'obiettivo è che torni nei test di Sepang a febbraio. Non rischieremo nulla, rispetteremo le scadenze senza forzare i tempi. Nei prossimi giorni valuteremo la situazione e i progressi di Marc".

I dettagli dell'operazione

"La testa dell'omero era uscita in ogni direzione, così siamo intervenuti in due modi: attraverso chirurgia aperta abbiamo messo un osso che bloccasse la parte superiore, poi in artroscopia abbiamo riparato i legamenti del braccio sinistro. E' stata un'operazione molto più complessa del previsto, di solito il problema non si risolve al 100%, ma abbiamo fatto subio un test per valutare la stabilità della spalla nuovendola in più punti e ha dato esito positivo, è risultata ben fissata".