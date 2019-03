Il secondo posto di Phillip Island ha fatto bene a Jules Cluzel, che ha recuperato un po’ di fiducia dopo i problemi fisici che hanno condizionato il suo inverno. Il francese del team GMT94 ha siglato il miglior tempo di giornata in 1’37”641, rifilando due decimi al leader del campionato Randy Krummenacher. Federico Caricasulo è terzo con l’altra moto del team italiano Evan Bros: i primi tre nella classifica delle libere sono gli stessi piloti giunti a podio nella prima gara dell’anno.

Alle loro spalle si issa un buon Hector Barbera, che conferma le sensazioni positive avute in Australia e precede Thomas Gradinger. La prima moto non Yamaha è la MV Agusta di Raffaele De Rosa, sesto oggi e in cerca di riscatto dopo la caduta del primo round; De Rosa è stato uno dei piloti con più giri all’attivo in queste libere, ben trentacinque. Isaac Vinales è settimo e precede le due Kawasaki Puccetti di Hikari Okubo e Lucas Mahias; per il francese la strada per l’adattamento alla ZX-6R sembra ancora in salita, mentre un passo avanti lo fa Ayrton Badovini, decimo, proprio su Kawasaki. Gli altri italiani sono più indietro, con Federico Fuligni 16° e Alfonso Coppola 20°.