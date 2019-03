Pole position per Jules Cluzel in Supersport, già davanti a tutti nel combinato delle libere del venerdì. Il francese risponde agli attacchi del team Evan Bros, che piazza il leader di classifica Randy Krummenacher secondo. Terza casella in griglia per Federico Caricasulo, a chiudere un terzetto di piloti che ha fatto la differenza su tutti gli altri, oltre ad essere racchiuso in soli ottantanove millesimi. Estremamente positivo il quarto posto di Hikari Okubo con la Kawasaki Puccetti, mentre Lucas Mahias è nono. Raffaele De Rosa sopperisce alle mancanze di motore della sua MV Agusta siglando il quinto tempo, seguito da Isaac Vinales. Ayrton Badovini compie un discreto passo avanti rispetto all’Australia e scatta decimo, con Federico Fuligni ventesimo davanti ad Alfonso Coppola.