Durante l'evento Aprilia All Stars al Mugello, il direttore sportivo dell'Aprilia Massimo Rivola ha parlato a Sky Sport del ricorso che quattro case hanno presentato contro lo spoiler della Ducati dopo il Gran Premio del Qatar. In discussione la modifica montata davanti alla gomma posteriore della Rossa di Dovizioso che è stata considerata regolare dalla direzione tecnica della Fim, ma non da Ktm, Suzuki, Honda e Aprilia che hanno presentato il ricorso alla Corte d'appello di Ginevra. L'organismo si esprimerà sulla regolarità della vittoria di Dovizioso all'inizio della prossima settimana.

Possiamo considerare confermata la vittoria di Dovizioso in Qatar?

Non abbiamo mai chiesto di annullare la vittoria di Dovizioso, almeno noi e Suzuki. Quello che mi aspetto dopo l’udienza non è un cambiamento nel breve periodo, ma mi aspetto che la gente capisca che è necessaria maggiore chiarezza dal punto di vista tecnico. Se la MotoGP si avventurerà nello sviluppo aerodinamico, per come ho vissuto la F1, rischiamo di spendere un sacco di soldi per vantaggi marginali mettendo in difficoltà chi deve fare le verifiche tecniche.

Aspetto paradossale perché voi prima dei test avevate portato all’attenzione della Federazione un progetto simile ma in quel caso vi era stato negato. Vi sentite anche danneggiati da questo punto di vista?

Sì, proprio per questo motivo l’abbiamo notato anche prima degli altri team perché ci siamo sentiti parte in causa. Noi avevamo chiesto di sviluppare qualcosa in quell’area ma ci è stato negato, per cui è stata una sorpresa apprendere della modifica della Ducati. Da qui la nostra reazione.

Pensi che in Argentina questo spoiler sarà ancora montato sulle Ducati e voi vi dovrete adeguare o pensi sarà vietato?

Aspettiamo la sentenza di lunedì o martedì ma sinceramente credo che questa modifica potrà rimanere. Ma mi chiedo "Dove è il limite?". Vorrei evitare un’escalation di invenzioni. Non voglio fare sgarbi a nessuno, ho visto cosa non funzionava e ne ho parlato con Ezpeleta e Dall’Igna prima di agire. Evidentemente loro si sentivano sicuri e probabilmente hanno avuto ragione a farlo. A quel punto ci dovremo adeguare noi.