Barcellona non porta fortuna a Lorenzo. Il maiorchino, dopo aver provocato lo "strike" alla curva 10 che ha condizionato il GP di Catalunya, cade anche nei test del Montmeló alla curva 9. La sua Honda finisce addirittura oltre le barriere. Bandiera rossa e sessione interrotta per 15 minuti. Jorge, portato al centro medico per effettuare una lastra, ha riportato solo una forte contusione alla schiena. Dopo gli accertamenti è ritornato regolarmente in pista per concludere le prove

