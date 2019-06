Giornata di test molto intensa per la Honda al Montmeló, che ha lavorato in pista con 11 moto: tre per Marquez, due per Lorenzo, due per Nakagami, due per Crutchlow e due per Bradl. Provate tante novità: nuovo cupolino e nuove ali per Marc, Jorge cade mentre prova un telaio foderato in carbonio, si rivede il "cucchiaio" sotto la Honda di Cal. Marquez ha chiuso con il 3° tempo, Lorenzo al 17° posto

I RISULTATI DEI TEST DI BARCELLONA