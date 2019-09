Il Misano Day è già cominciato, tra gli altri ha parlato ai microfoni di Sky Jorge Lorenzo: "Misano è una delle mie piste preferite da sempre, mi sono sempre trovato bene, è una pista molto tecnica, mi piace. Allo stesso tempo non mi trovo nelle migliori situazioni: arrivo da un infortunio, non è facile, sto meglio rispetto a Silverstone, sono più tranquillo, ma resta il fatto che mi sono procurato una lesione importante. Il mio inizio con il nuovo team? Non sono mai sceso in pista con la Honda al 100% della forma da quando sono arrivato dalla Ducati, poi è ovvio che non ho mai potuto trovare il giusto feeling soprattutto con la ruota davanti. Honda sta facendo il possibile, ma non siamo ancora migliorati. Non è facile avere confidenza con la moto con queste premesse, ma di sicuro non ho perso la motivazione".