Tardozzi, Team Manager Ducati, scuote il gruppo: "Le gomme non sono quelle del 2018 ma questa non è certo una scusante, al massimo può essere una spiegazione dei risultati al di sotto delle aspettative dei piloti ufficiali. Miller è quarto, vicino alla prima fila, significa che Dovizioso e Petrucci, rispettivamente 10° e 14° in griglia, potevano e dovevano fare meglio". Considerare l'ipotesi di un rilassamento nel team "Ci stiamo giocando il 2° posto del Mondiale, che rappresenta un obiettivo importante, quindi un rilassamento sarebbe inaccettabile, e non credo che ci sia. E' evidente che abbiamo sbagliato qualcosa, ma abbiamo domenica per recuperare". Ma Tardozzi non molla: "Dovizioso in tutta onestà ha ammesso di non aver fatto una buona prestazione. La moto al Motorland è più competitiva rispetto a Misano, quindi insisto: abbiamo buone chance per salire sul podio".