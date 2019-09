Brad Binder torna a vincere, dopo undici mesi. Lo fa a modo suo, dominando la gara dal primo all'ultimo giro, con la sua Ktm pronta a lasciare la Moto2 a fine stagione. Ed è un peccato. Non lo è affatto, invece, vedere l'italianissima Speed Up così competitiva (seconda, grazie a Jorge Navarro). Ma è Alex Marquez a sorridere più di tutti, perché lascia l'Europa direzione oriente volando a +38 sul primo inseguitore, che adesso è proprio Navarro.

Al via, il più lesto è Binder, che scatta dalla terza posizione in griglia e si porta subito davanti a tutti. Bravissimo anche Luca Marini, secondo. Il poleman Maquez si ritrova così in terza posizione, stretto tra Augusto Fernandez e il pilota dello Sky Racing Team VR46. A metà del primo giro, Fernandez perde il posteriore e finisce fuori alla curva 9. Il madrileno prova a ripartire e ci riesce, ma dall'ultima posizione la gara è tutta in salita. Marquez non ci pensa due volte a sfruttare l'occasione, per allungare in campionato sul connazionale. Sorpassa Marini e si porta in seconda posizione. Ma Luca non ci sta, torna davanti al cavatappino e poi accende una bagarre incredibile con il leader del campionato. Nella quale si infila pure Navarro, che prova ad approfittarne. Chi di sicuro ne trae vantaggio è Binder, che ha accumulato più di due secondi di vantaggio su Marini a dieci giri dal termine.

È a questo punto che il fratello di Marc Marquez passa il fratello di Valentino Rossi, e prova ad allungare per andare a prendere Binder. Il vantaggio di Binder scende a un secondo e otto, ma è Navarro a sorprendere prima Marini e poi Marquez. Navarro prova disperatamente ad andare a prendere anche Binder, ma non c'è più tempo. Vince Binder, Navarro è secondo. Marquez, terzo, sorride e allunga nella classifica mondiale su Fernandez. Quarto, Luca Marini, il migliore degli italiani.