Vinales: "Mi sento molto a mio agio sulla moto"

Propositi ambiziosi anche da parte del compagno di squadra di Rossi, Maverick Vinales: "Motegi mi piace molto come tracciato. Mi piace sempre andare a correre lì perché è una pista dove di solito vado veloce. L'anno scorso è stata una gara difficile, ma all'epoca eravamo in un momento in cui non avevo feeling con la moto. Ora mi sento incredibilmente a mio agio con questa Yamaha e posso spingere tanto per avere buoni tempi sul giro”.