Nel venerdì di Libere a Motegi, in Giappone, Valentino Rossi mostra un' importante novità nel suo stile di guida, passando da una frenata a tre ad una frenata a due dita. Un cambio sostanziale, come analizzato da Guido Meda e Mauro Sanchini. "Una modifica non da poco: Valentino potrebbe guadagnare sia nel rilascio, sia nella gestione del manubrio. Un salto importante, dopo tanti anni di carriera". Il Dottore: "Rende la staccata più lineare e dolce"

Cambiare la guida dopo una lunga carriera può essere difficile per tutti, anche per Valentino Rossi. Come analizzato durante il corso delle Libere 2, "Vale è stato per molto tempo uno dei pochi piloti a guidare con 4 dita sul freno". La sua scelta di modificare questo aspetto del suo stile che, oltre a "fargli rischiare meno con l'anteriore", lo avvicina alla guida di due dei suoi avversari più veloci, Marc Marquez e Fabio Quartararo.

La spiegazione di Rossi

"Stiamo lavorando un po' su delle leve diverse del freno perché le moto sono cambiate molto in frenata e bisogna adattare lo stile - ha detto durante Paddock Live Show su Sky - cercare di avere la miglior potenza frenante dalla moto, dalla forcella e dalle gomme. Stiamo provando configurazioni diverse con le dita, non è facile dopo tanti anni ma ci proviamo. Cosa cambia? Si aiuta un po' la forcella in fernata a non essere troppo veloce e a dare troppo carico subito perché con tre dita dai più forza. Si cerca una staccata più lineare e più dolce".