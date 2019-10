Nel venerdì di libere in Giappone tanta attanzione è stata catalizzata dalla scelta di Valentino Rossi di passare da tre dita a due in fase di frenata. Non solo una questione di stile, ma anche e soprattutto una scelta ragionata, come spiegato dallo stesso pilota della Yamaha, per "aiutare un po' la forcella in frenata a non essere troppo veloce e a dare troppo carico subito, perché con tre dita dai più forza. Si cerca una staccata più lineare e più dolce". Sull'argomento hanno parlato anche altri piloti, a cominciare da Luca Marini, fratello di Rossi, che corre in Moto2.

Il "metodo" Marini

"Io freno in modo un po' strano - ha detto il pilota dello Sky Racing Team VR46 - con il medio e l'anulare. Non so perché, ma è da sempre così. Ho provato a cambiare in Austria ma non ho trovato benefici. Mi trovo bene. Valentino? Sì, ne abbiamo parlato perché frenava con tre dita e cercava qualcosa di diverso, ma a fare come me non è la via giusta. A volte è difficile anche per me! Se dovessi andare in MotoGP, chissà, magari lì cambierò".