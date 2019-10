Esattamente 11 anni fa Marco Simoncelli, scomparso il 23 ottobre 2011, conquistava il titolo Mondiale in 250: con il terzo posto sul circuito di Sepang, il 'Sic' si laureava campione del mondo con una gara di anticipo, davanti ad Alvaro Bautista. "Sempre nel cuore, sempre con noi", si legge oggi sul profilo Instagram del Sic 58 Corse, team creato dal padre di Marco, Paolo Simoncelli (in prima fila domani in Giappone sia in Moto2, con il poleman Antonelli, sia in Moto3 con il 3° posto di Suzuki). Ripercorriamo tappa per tappa la carriera di un pilota capace di far innamorare di sé tutti gli appassionati di motociclismo.

Il GP del Giappone in diretta esclusiva domenica alle ore 8 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)

MOTOGP, IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE